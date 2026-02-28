€ 5.0953
Iranul anunţă atacuri fără întrerupere în regiune "până la înfrângerea definitivă a inamicului"
Data publicării: 13:45 28 Feb 2026

Iranul anunţă atacuri fără întrerupere în regiune "până la înfrângerea definitivă a inamicului"
Autor: Mihai Ciobanu

israel-atac-iran-conflict-1_02994200 Sursa foto: Agerpres

Forțele armate ale Iranului au confirmat atacuri cu rachete asupra bazelor americane din regiune și au avertizat că operațiunile vor continua „până la înfrângerea definitivă a inamicului”, în cadrul escaladării militare cu Statele Unite și Israel.

"Aşa cum am anunţat, ca răspuns la agresiunea ruşinoasă a Statelor Unite şi a regimului sionist împotriva Republicii Islamice Iran, întreg teritoriul ocupat şi bazele criminale ale Statelor Unite din regiune au fost lovite puternic de rachetele iraniene, iar această operaţiune va continua fără întrerupere până la înfrângerea definitivă a inamicului", se arată în declaraţia comandamentului central al Forţelor Armate Iraniene.

Citiţi şi: Iranul atacă "unde poate". Bogdan Chirieac, avertizare despre riscul unei lovituri asupra bazei de la Mihail Kogălniceanu

Din acest motiv, Iranul consideră ca fiind ţinte ale atacurilor sale, pe lângă Israel, "toate bazele, resursele şi interesele americane din întreaga regiune".

Garda Revoluţionară a anunţat sâmbătă începerea "Operaţiunii Promisiunea Adevărată" ca răspuns la "agresiunea americano-sionistă" pe pământ iranian. Prin aceasta, pe lângă centrele militare şi de securitate din Israel, au atacat cu rachete şi drone cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei americane din Bahrein şi alte baze americane din Qatar şi Emiratele Arabe Unite.

Emiratele Arabe Unite şi Qatar au confirmat atacurile iraniene pe teritoriul lor, în care a fost anunţat un deces - un cetăţean asiatic - în prima ţară menţionată, şi au condamnat faptele, asigurând că îşi rezervă dreptul la un posibil răspuns.

Mai multe companii aeriene au anulat zborurile către regiune, iar majoritatea ţărilor şi-au închis spaţiul aerian din cauza evenimentelor.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţă un atac împotriva unor obiective din Teheran şi din alte oraşe din Iran, care a răspuns până în prezent prin lansarea de rachete către bazele militare americane din regiune şi împotriva Israelului.

iran, atac, razboi
