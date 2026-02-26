€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Instagram introduce o funcție nouă pentru siguranța adolescenților. Ce trebuie să știe toți părinții
Data actualizării: 22:23 26 Feb 2026 | Data publicării: 22:21 26 Feb 2026

Instagram introduce o funcție nouă pentru siguranța adolescenților. Ce trebuie să știe toți părinții
Autor: Elena Aurel

instagram @wichayada Sursa foto: Freepik, @wichayada

Instagram introduce o funcție prin care părinții care monitorizează conturile copiilor vor fi notificați dacă aceștia caută informații legate de sinucidere sau automutilare.

Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua de socializare joi într-un comunicat, conform AFP şi Agerpres.

Alertele vor fi trimise părinţilor prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcţie de informaţiile de contact furnizate la momentul înregistrării, precum şi printr-o notificare în aplicaţie.

Odată ce părinţii sunt notificaţi, aplicaţia le va oferi un număr de contact de urgenţă sau sfaturi, dezvoltate împreună cu profesioniştii din domeniul sănătăţii, despre cum să discute subiectul cu copilul lor.

Sistemul de alerte va fi implementat începând de săptămâna viitoare în Statele Unite, Regatul Unit, Australia şi Canada, iar mai târziu în acest an în alte regiuni.

Instagram declară că a stabilit un prag pentru declanşarea notificărilor în funcţie de numărul de căutări efectuate într-o perioadă scurtă de timp, dar nu exclude ajustarea acestuia în funcţie de feedback-ul utilizatorilor.

"Uneori, este posibil să notificăm părinţii fără niciun motiv real de îngrijorare", explică această filială a Meta, "dar credem, iar experţii sunt de acord, că acesta este un bun punct de plecare."

VEZI ȘI: VIDEO Pericolul ascuns când încarci poze în ChatGPT sau Google Gemini: Ce riști fără să-ți dai seama

Proces împotriva Google și Meta

Iniţiativa Instagram face parte dintr-o serie de măsuri luate în ultimii ani pentru a proteja mai bine utilizatorii tineri.

În special, platforma a lansat conturi pentru adolescenţi în 2024, care sunt atribuite în mod implicit tuturor utilizatorilor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani (Instagram nu acceptă utilizatori mai tineri).

Aceste măsuri vin pe fondul protestelor împotriva efectelor negative ale reţelelor sociale şi ale asistenţilor de inteligenţă artificială (AI) generativă, în special în urma sinuciderilor mai multor adolescenţi în ultimele luni.

Procesul Google şi Meta este în desfăşurare în prezent la Los Angeles, unde o tânără le acuză că şi-au conceput în mod conştient platformele, YouTube, respectiv Instagram, pentru a-i face pe tinerii utilizatori dependenţi.

Intrată pe reţelele de socializare la o vârstă foarte fragedă, reclamanta susţine că utilizarea acestora a contribuit la depresia, anxietatea şi stima de sine scăzută cu care s-a confruntat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

instagram
sinucidere
meta
protectie
adolescenti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Iranul anunță noi negocieri cu SUA în mai puțin de o săptămână, după progrese la Geneva
Publicat acum 31 minute
Persoanele LGBTI din Europa, ținta unui atac orchestrat. Ce s-a întâmplat în timpul alegerilor din România
Publicat acum 48 minute
Serialul polițist care a făcut istorie la TV va putea fi urmărit pe Netflix din 1 martie
Publicat acum 49 minute
Copiii din România, tot mai vulnerabili din cauza scăderii ratei de vaccinare. Cifrele care îngrijorează medicii
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Italia, atac major asupra politicii climatice a UE: Guvernul Giorgiei Meloni cere suspendarea ETS
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Grindeanu, sunat de Emil Boc. Semnal de alarmă de la Cluj
Publicat acum 16 ore si 22 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 10 ore si 24 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 13 ore si 1 minut
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close