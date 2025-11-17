Cum a ajuns tânărul polițist din Giurgiu la sinucidere

Tragedie cutremurătoare în județul Giurgiu. Un tânăr polițist, în vârstă de doar 24 de ani, și-a pus capăt zilelor, copleșit de probleme financiare și de teama că ar putea rămâne fără locuință. Angajat din 2022 la Secția 4 Ghimpați, Marius se confrunta de mai multe luni cu dificultăți materiale, în timp ce mama lui avea probleme de sănătate care îi adăugau și mai multă presiune.

Potrivit Breaking News Giurgiu, în ultimele trei luni tânărul nu reușise să își mai achite chiria, iar proprietara îl avertizase în repetate rânduri că îl va evacua dacă nu plătește restanțele. Aceasta a fost și cea care i-a alertat pe colegii polițistului, îngrijorată că tânărul nu răspunde insistențelor ei. Oamenii legii au mers la locuința sa, unde l-au găsit fără viață.

Ce a scris polițistul în biletul de adio

Colegii lui ar fi descoperit în casă și un bilet de adio, în care tânărul încerca să își explice gestul disperat. Marius le cerea iertare celor apropiați și explica faptul că datoriile l-au copleșit și nu mai vedea nicio soluție pentru a ieși din impas.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, tânărul avusese o discuție cu conducerea IPJ Giurgiu. El își exprimase dorința de a se muta în Argeș, aproape de părinți, pentru a se descurca mai ușor cu cheltuielile. Inspectorul-șef i-a promis că îi va aproba raportul de mutare, însă se pare că tânărul polițist nu a mai așteptat finalizarea procedurilor.

Tânărul polițist s-a împușcat în cap cu arma din dotare

"Din primele cercetări nu au rezultat indicii privind comiterea unei infracţiuni intenţionate, existând suspiciunea că tânărul s-ar fi împuşcat cu arma din dotare în zona capului", a declarat Corina Cocoşilă, purtătotor de cuvânt Pachetul Giurgiu, pentru Observator News.

Medicul legist urmează să efectueze necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Trupul neînsuflețit al tânărului va fi dus în Mioveni, județul Argeș, unde familia îl va înmormânta, potrivit Breaking News Giurgiu.

Nu este primul incident de acest fel în rândul angajaților Ministerului de Interne în acest an. În luna martie, un polițist de 22 de ani din Bacău și-a pus capăt vieții chiar la începutul turei, tot fondul unor dificultăți financiare.