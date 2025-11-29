€ 5.0906
DCNews Stiri Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!
Data publicării: 21:46 29 Noi 2025

Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!
Autor: Doinița Manic

targ de craciun avertismentul MAI Târg de Crăciun. Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash
 

Vrei să vizitezi târgurile de Crăciun? Iată ce te sfătuiește Ministerul Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vine cu mai multe recomendări pentru românii care intenționează în aceste zile să viziteze târgurile de Crăciun.

VEZI ȘI: Iași se pregătește de sărbători cu peste 800 de brazi în ghivece. Luminițele vor porni pe 1 decembrie

"Seară de final de noiembrie la târgul de Crăciun. Suntem aici pentru siguranța voastră și vă recomandăm:

• să aveți grijă la bunuri, mai ales în aglomerație
• să țineți copiii aproape
• să evitați zonele foarte înghesuite
• să nu lăsați băuturile sau bagajele nesupravegheate
• să apelați 112 dacă observați ceva suspect

VEZI ȘI: Programul West Side Christmas Market 2025

Bucurați-vă în liniște de magie!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

mai
targ de craciun
