Atenție la Târgurile de Crăciun! MAI avertizează românii: „Țineți copiii aproape”!

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) vine cu mai multe recomendări pentru românii care intenționează în aceste zile să viziteze târgurile de Crăciun.

"Seară de final de noiembrie la târgul de Crăciun. Suntem aici pentru siguranța voastră și vă recomandăm:

• să aveți grijă la bunuri, mai ales în aglomerație

• să țineți copiii aproape

• să evitați zonele foarte înghesuite

• să nu lăsați băuturile sau bagajele nesupravegheate

• să apelați 112 dacă observați ceva suspect

Bucurați-vă în liniște de magie!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.