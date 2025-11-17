€ 5.0844
Nouă înșelătorie în România. Avertismentul MAI: Nu distribuiți mai departe mesajul!
Data publicării: 15:18 17 Noi 2025

Nouă înșelătorie în România. Avertismentul MAI: Nu distribuiți mai departe mesajul!
Autor: Doinița Manic

mai avertisment Mesaj din campania frauduloasă „votează copilul prietenului meu”. Foto: MAI
 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) îi avertizează pe români că un nou tip de înșelătorie circulă în țara noastră.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat un avertisment pe pagina de Facebook a instituției în care îi atenționează pe români să nu se lase păcăliți de o nouă campanie frauduluasă care circulă în România. Este vorba despre o campanie numită „votează copilul prietenului meu”. Autoritățile avertizează că acest tip de mesaje conțin un link malițios ce poate duce la compromiterea datelor personale.

Mesaj din campania frauduloasă „votează copilul prietenului meu”. Foto: MAI

MAI: Nu accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut

"Atenție! Vă informăm că a fost reluată o campanie frauduloasă prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetățenii pentru a obține acces la date personale și la conturile de mesagerie.

Mesajele din campania „votează copilul prietenului meu” conțin un link malițios! Nu accesați link-ul, chiar dacă primiți mesajul de la un număr de telefon cunoscut.

Contul persoanei respective poate fi deja compromis. Rămâneți vigilenți! Protejați-vă datele! Nu distribuiți mai departe mesajul! Rămâneți în siguranță!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a MAI.

