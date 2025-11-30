"Adevărul" despre cum a fost construită România, spus în ajunul Zilei Naționale

În ajunul Zilei Naționale a României, Andrei Caramitru provoacă din nou dezbateri aprinse, publicând pe pagina sa de Facebook o analiză tranșantă despre originile statului român și despre rolul Occidentului în formarea și dezvoltarea României moderne.

Andrei Caramitru, în ajunul Zilei Naționale: Ttrebuie spuse câteva adevăruri

"Dacă mâine tot e Ziua Națională, cred că trebuie spuse câteva adevăruri:

1) principatele/țările române au fost create târziu, cu ajutorul regatului Ungariei, ca zone de buffer/tampon față de invadatori (cumani, tătari, otomani, ruși etc). De ce? Păi nici noi nu vrem să avem graniță directă cu Rusia. Deci susținem Republica Moldova și Ucraina. E aceeași logică - marile puteri vor să aibă state tampon între care să se bată acolo dacă e, să nu fie război pe teritoriul lor. În timp - turcii au preluat controlul, dar le-au menținut ca zone tampon.

2) unirea principatelor și marea unire au fost proiecte europene. S-au întâmplat pentru ca în perioada 1850-1918 vestul industrializat s-a extins spre est (unde otomanii și rușii erau în super declin). Vesticii aveau nevoie de un aliat solid într-o mare de slavi. Ajutorul principal a venit din Franța și UK (germania a avut întotdeauna alte interese pe zona de nord, aici nu a avut treabă).

3) în 1900 - majoritatea populației din orașele de la noi erau de altă etnie. În Dobrogea românii erau minoritari. Eram o țară ultra-multiculturală. Cam toată elita de fapt avea origini din afara (până și “naționalistul” Zelea - de fapt în cheama Zelinski și era de origini polonez).

4) am intrat în NATO și UE tot pe ideea de extindere a vestului când Rusia a devenit iar foarte slabă, am fost cooptați pentru a extinde granițele cât mai departe de centrul Europei. Și cei din vest au nevoie de aliați solizi puternici în est la granița - de asta ne ajută și ne-au dat atâția bani și dezvoltare și investiții.

Istoria României - întreaga istorie - este europeană. Tradițiile noastre, portul, mâncarea, tot - sunt europene. Dintotdeauna. Pentru ca trăim în Europa și suntem toți inter-dependenti. Și vestul Europei a fost întotdeauna ajutorul pentru noi - în timp ce dezastrul a venit de la est (care nu sunt europeni, sunt barbari din stepă)", a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.