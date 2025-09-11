Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său

Ar fi fost întocmit un dosar penal pentru Andrei Caramitru, după mai multe postări ale acestuia pe rețele sociale.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), prin Direcția de Investigații Criminale, s-ar fi sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea prevăzută de art 368 din Codul Penal, respectiv instigare publică, în legătură cu postările lui Andrei Caramitru pe o rețea de socializare, a anunțat postul de televiziune B1TV, joi seară.

„Rețelele Caraman și corbii și puii lor.

E acum sau niciodată

Hai măi băieți începe aia finală! Hai! Că nu vă mai suportăm nici noi și nici voi nu ne mai suportați. Trebuie să se rezolve problema, odată pentru totdeauna”, ar fi cuvintele pe care Andrei Caramitru le-a scris pe Facebook.

Prima reacție a lui Andrei Caramitru

Joi seară, Andrei Caramitru a intervenit prin videoconferință la postul de televiziune B1TV, unde a oferit o primă reacție față de dosarul penal care s-ar fi deschis pe numele său.

„A fost o postare de-a mea în care spuneam că trebuie să fim all-in (riscăm totul) împotriva celor din spatele suversaniștilor. Concluzia a fost că asta ar fi o incitare la violență, la crimă, adică dacă spui că joci all-in, asta e incitarea la crimă. Au fost mii de oameni care m-au amenințat, în fine, mi s-a mai întâmplat.

Anunț aici public că voi face o plângere penală contra tuturor acestor persoane, pentru că este a doua oară când mi se întâmplă treaba asta. Prima dată a fost Călin Georgescu, direct. Și eu vă spun foarte direct, nu mai tolerez să fie lucrurile scoase din context, să fie persoane demonizate, interpretate cuvinte, la acest nivel de intimidare. Deci îi dau în judecată penală.

Chiar sunt foarte interesat de unde au primit aceste persoane informații din nu știu ce dosar o fi ăsta, de care eu nu știu și îl dau pe surse, fără ca eu nici măcar să știu despre ce-i vorba, să fiu acuzat în spațiu public de așa ceva. Deci să se aștepte la o plângere penală din partea mea. Oricum, toată povestea este aberantă. Eu am și scris pe Facebook că ar fi cazul ca oamenii ăștia să afle ce înseamnă anumite cuvinte, ce am vrut să spun“, a spus, joi seară, la B1TV, Andrei Caramitru.

