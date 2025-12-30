De ce doar Statele Unite ale Europei mai pot salva UE. Singura șansă și pentru România

Într-o analiză, profesorul Bogdan Bucur compară UE cu „Sagrada Familia”, un proiect grandios, dar neterminat, și susține că doar formarea Statelor Unite ale Europei mai poate salva proiectul european, într-un context în care România se confruntă cu o criză profundă de funcționare statală.

„Închid anul 2025 cu o licărire de speranță cel puțin în legătură cu Uniunea Europeană, dacă în ceea ce privește România am numai gânduri negre.

În acest moment, Uniunea Europeană este precum Sagrada Família din Barcelona: un splendid proiect neterminat de arhitectură politică.

Ca să fie limpede: Uniunea Europeană trebuie să se transforme în Statele Unite ale Europei și să devină o federație de state naționale dacă vrea să conteze în competiția globală cu SUA și China, pe care, în momentul de față, a pierdut-o.

În acest sens, pe 18 octombrie 2025, la Casa Jean Monnet din Franța, a fost adoptată o declarație care urmărește să revigoreze viziunea federalistă asupra Uniunii Europene, inspirată de pionierii integrării europene, precum Jean Monnet.

Practic, este reluată discuția de acum 20 de ani privind Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa. Referendumurile organizate în 2005 au căzut în Franța și Olanda, iar reformele au fost stopate.

Declarația din 2025 susține că Statele Unite ale Europei trebuie să înfăptuiască următoarele reforme:

1. Autonomie strategică: Europa trebuie să poată să-și asigure propria apărare și securitate fără dependența de alianțe externe.

2. Resurse financiare și piețe consolidate: Europa trebuie să aibă un buget multianual mai ambițios, care să finanțeze bunuri publice europene (apărare, cercetare, inovație), bazat pe resurse proprii, nu doar contribuții naționale.

3. Integrare instituțională: se cere abolirea unanimității în deciziile cheie (politică externă, buget, apărare), în favoarea majorității calificate, pentru a depăși blocajele actuale (generate de țări rusofile, precum Ungaria).

Dacă Uniunea Europeană nu devine o federație de state, va pierde competiția strategică la nivel global. Este păcat, pentru ca Uniunea Europeană este cel mai generos proiect politic din toată istoria umanității. Niciodată atât de multe state și popoare nu s-au reunit în mod liber într-o structură politică supranațională sau neoimperială. De aceea, dacă Uniunea Europeană nu reușește să intre în competiția globală cu SUA și China, marele vis european se va destrăma. O Uniune Europeană văzută doar economic ca mare piață de consum este mult prea puțin.

Adevărul este că Statele Unite ale Europei nu se proclamă. Se construiesc. Pentru țări eșuate statal din Europa Răsăriteană, precum România, care au încăput definitiv pe mâinile unor rețele de influență ilegitimă, un astfel de proiect ar putea fi salvator. În acest moment, nu cred că mai există resurse politice interne pentru a ne salva dintr-o formă contemporană de neoiobagie specifică actualului sistem politic neofeudal instaurat la București”, a spus profesorul Bogdan Bucur (SNSPA).

VEZI ȘI: EXCLUSIV Primul român care a ajuns în China a fost trimis de Rusia. Povestea pe care prea puțini români o cunosc / video