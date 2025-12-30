€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri De ce doar Statele Unite ale Europei mai pot salva UE. Singura șansă și pentru România
Data publicării: 21:46 30 Dec 2025

De ce doar Statele Unite ale Europei mai pot salva UE. Singura șansă și pentru România
Autor: Anca Murgoci

eu-flag-uniunea-europeana-steag_74780800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
 

Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce și riscă să piardă competiția globală cu SUA și China dacă nu se transformă într-o federație.

Într-o analiză, profesorul Bogdan Bucur compară UE cu „Sagrada Familia”, un proiect grandios, dar neterminat, și susține că doar formarea Statelor Unite ale Europei mai poate salva proiectul european, într-un context în care România se confruntă cu o criză profundă de funcționare statală.

„Închid anul 2025 cu o licărire de speranță cel puțin în legătură cu Uniunea Europeană, dacă în ceea ce privește România am numai gânduri negre.

În acest moment, Uniunea Europeană este precum Sagrada Família din Barcelona: un splendid proiect neterminat de arhitectură politică.

Ca să fie limpede: Uniunea Europeană trebuie să se transforme în Statele Unite ale Europei și să devină o federație de state naționale dacă vrea să conteze în competiția globală cu SUA și China, pe care, în momentul de față, a pierdut-o.

În acest sens, pe 18 octombrie 2025, la Casa Jean Monnet din Franța, a fost adoptată o declarație care urmărește să revigoreze viziunea federalistă asupra Uniunii Europene, inspirată de pionierii integrării europene, precum Jean Monnet.

Practic, este reluată discuția de acum 20 de ani privind Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa.  Referendumurile organizate în 2005 au căzut în Franța și Olanda, iar reformele au fost stopate.

Declarația din 2025 susține că Statele Unite ale Europei trebuie să înfăptuiască următoarele reforme:

1. Autonomie strategică: Europa trebuie să poată să-și asigure propria apărare și securitate fără dependența de alianțe externe.

2. Resurse financiare și piețe consolidate: Europa trebuie să aibă un buget multianual mai ambițios, care să finanțeze bunuri publice europene (apărare, cercetare, inovație), bazat pe resurse proprii, nu doar contribuții naționale.

3. Integrare instituțională: se cere abolirea unanimității în deciziile cheie (politică externă, buget, apărare), în favoarea majorității calificate, pentru a depăși blocajele actuale (generate de țări rusofile, precum Ungaria).

Dacă Uniunea Europeană nu devine o federație de state, va pierde competiția strategică la nivel global. Este păcat, pentru ca Uniunea Europeană este cel mai generos proiect politic din toată istoria umanității. Niciodată atât de multe state și popoare nu s-au reunit în mod liber într-o structură politică supranațională sau neoimperială. De aceea, dacă Uniunea Europeană nu reușește să intre în competiția globală cu SUA și China, marele vis european se va destrăma. O Uniune Europeană văzută doar economic ca mare piață de consum este mult prea puțin.

Adevărul este că Statele Unite ale Europei nu se proclamă. Se construiesc. Pentru țări eșuate statal din Europa Răsăriteană, precum România, care au încăput definitiv pe mâinile unor rețele de influență ilegitimă, un astfel de proiect ar putea fi salvator. În acest moment, nu cred că mai există resurse politice interne pentru a ne salva dintr-o formă contemporană de neoiobagie specifică actualului sistem politic neofeudal instaurat la București”, a spus profesorul Bogdan Bucur (SNSPA). 

VEZI ȘI: EXCLUSIV Primul român care a ajuns în China a fost trimis de Rusia. Povestea pe care prea puțini români o cunosc / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ue
uniunea europeana
bogdan bucur
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
30 decembrie: Instaurarea Republicii, comemorare sau aniversare? O „serbare” din Rusia a ales data. Deputații erau plecați în concediu / video
Publicat acum 46 minute
Guvernul schimbă regulile de plată pentru concediile medicale, începând din 2026
Publicat acum 53 minute
De ce doar Statele Unite ale Europei mai pot salva UE. Singura șansă și pentru România
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ilie Bolojan și-a făcut bilanțul la final de an 2025: Când am ajuns la Palatul Victoria am avut trei obiective importante
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Decizia din 23 august 1944 și prețul plătit de Armata Română: De ce sute de mii de soldați români au fost luați prizonieri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close