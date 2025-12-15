Profesorul Bogdan Bucur (SNSPA) a vorbit despre experiența pe care a avut-o atunci când a vizitat China. Întrebat dacă se simte amprenta partidului unic, acesta a răspuns că se aștepta să vadă manifestări ale comunismului, dar nu le-a găsit.

Profesorul a povestit că a căutat pe străzi portrete ale liderului chinez, așa cum existau în perioada lui Nicolae Ceaușescu, în România, însă nu a reușit să le găsească.

„Se simte amprenta partidului unic?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Pot să vă spun că m-am dus și eu urmărit sau posedat de această obsesie, să văd comunismul în China. Vă rog să mă credeți că l-am căutat, dar am eșuat glorios în a-l găsi.

M-am uitat peste tot pe stradă, credeam că voi vedea portrete cu Xi Jinping, ca la Ceaușescu. Mă așteptam să găsesc lozinci pe stradă. La noi așa era”, a spus Bogdan Bucur.

Există critică în China?

Întrebat dacă există posibilitatea de a critica liderii în China, profesorul Bogdan Bucur a răspuns că nu a fost preocupat de acest aspect în perioada în care a vizitat țara, însă, teoretic, ar trebui să fie posibilă o critică constructivă, axată pe corectarea unor probleme sau deficiențe.

„Bun, nu sunt portrete, nu avem parade, dar critică există?”, a întrebat Val Vâlcu.

„E bună întrebarea. Vă mărturisesc că, în perioada scurtă pe care am petrecut-o acolo, nu am fost curios să testez dacă cineva poate să-i adreseze critici. Nu m-a preocupat.

„Critică, cenzură... Se aliniază economic? Dacă sunt Gică Contra, nu mai am acces la media, la finanțare? Artiștii primesc un spațiu fabulos de exprimare, dar dacă mai bagă o șopârlă, mai intră în opera respectivă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Aș putea să încerc să vă răspund la această întrebare, dar nu cred că sunt persoana cea mai experimentată, că nu am depus eforturi explicit în această direcție.

Mi-am folosit timpul că să descopăr și să înțeleg ceea ce se întâmplă în acea țară. Promit să o fac data viitoare, să intru în aceste adâncimi politice, dacă ai dreptul să-l critici pe față, că despre asta este vorba, pe unul dintre conducătorii Republicii Populare Chineze.

Nu m-a preocupat în mod special acest subiect, dar cred că, teoretic, este posibilă critica axată pe o problemă, în ideea de a o corecta și de a expune unde anume este eroarea, în sensul corectării acelei deficiențe”, a spus profesorul Bogdan Bucur, la DC News.

