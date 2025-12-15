CEO-ul Hanwha dezvăluie oferta fără precedent în Europa făcută României. Locuri de muncă și investiții de sute de milioane de euro

Oferta nu se limitează doar la producția de mașini de luptă Redback sau obuziere K9 Tunetul, produse aici, ci vizează și alte sectoare, precum și investiții de 180 de milioane de euro.

În programul mașinilor de luptă ale infanteriei, trecut în mecanismul european SAFE, CEO-ul Hanwha Aerospace subliniază că oferta depusă României e „fără precedent în Europa”, cu transfer de tehnologie, producție și localizare aici, de până la 80%, ceea ce depășește cu mult cerințele minime din SAFE. Înaltul oficial Hanwha a precizat că în țara noastră s-ar putea produce pe lângă obuziere K9 Tunetul și producția integrală a motoarelor Redback, precum și carena, producția turelelor, arhitectura electronică și întregul proces de cercetare și know-how.

Redăm mai jos integral interviul pe care Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace, l-a oferit în exclusivitate DefenseRomania:

DefenseRomania: Propunerea Hanwha Aerospace pentru IFV include un transfer de tehnologie fără precedent pentru Redback, inclusiv producția motorului în România. Care este procentul exact de producție locală oferit și, având în vedere că programul a fost inclus în mecanismul SAFE, sunteți în contact cu Guvernul României privind posibile negocieri?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Pentru programul IFV, Hanwha oferă României un transfer de tehnologie fără precedent în Europa, cu până la 80% producție locală. Acest nivel de localizare depășește cu mult cerințele SAFE și este superior ofertelor altor competitori europeni. Reflectă angajamentul nostru față de obiectivul României de a construi un hub european pentru sisteme avansate terestre.

Pachetul de transfer tehnologic include producția motorului, fabricarea carenei, producția turelei și arhitecturii electronice, cercetare dedicată și întregul know-how necesar pentru a dezvolta capabilități suverane. Suntem în dialog permanent cu Guvernul României și suntem pregătiți să intrăm în negocieri formale oricând autoritățile decid acest lucru.

DefenseRomania: Având în vedere că programul SAFE poate influența dinamica achizițiilor în UE, cum vede Hanwha decizia României și implicațiile sale asupra competiției?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Hanwha este un partener de încredere al NATO și rămâne pe deplin angajată consolidării acestui parteneriat. Hanwha Aerospace Romania este o companie înființată în România, operând în întregime în cadrul industrial și de reglementare al UE, creată pentru a sprijini dezvoltarea economică, capacitatea industrială și obiectivele de apărare ale României. În acest sens, HARO nu este un furnizor extern, ci un actor industrial european, pe deplin aliniat obiectivelor programului SAFE.

Respectăm pe deplin decizia României de a achiziționa sisteme prin SAFE. Trebuie reținut faptul că SAFE nu este un mecanism menit doar să subvenționeze achiziții, ci urmărește consolidarea capabilităților de apărare, extinderea capacității industriale și creșterea rezilienței lanțurilor de aprovizionare europene. Aici devine evidentă importanța strategică a programului IFV. Acesta nu este doar un program de achiziție, este o șansă de a întări capacitatea suverană de apărare a României, de a construi un ecosistem industrial sustenabil și de a crește competitivitatea națională. Prin urmare, chiar dacă programul IFV este finanțat prin SAFE, criteriile de selecție trebuie să rămână ancorate în interesul național al României.

Hanwha Aerospace Romania este o companie de apărare înregistrată conform legislației românești, iar angajamentul nostru este de a atinge până la 80% producție locală, o valoare ce depășește cu mult pragul SAFE de 65%, realizată în România și nu în alt stat membru UE.

Hanwha este pregătită să ofere:

- un hub complet de producție și sustenabilitate pentru artilerie, IFV și soluții fără pilot, susținut de peste 180 milioane de euro investiții;

- peste 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, plus beneficii economice regionale consistente;

- o rețea industrială românească consolidată și integrată în lanțuri globale;

- eficiență crescută în apărare și un nivel ridicat de disponibilitate operațională prin comunalitatea platformelor.

Este important de subliniat că finanțarea SAFE reprezintă o obligație financiară viitoare pentru România, motiv pentru care alegerea trebuie să se îndrepte către opțiunea care oferă cel mai mare beneficiu economic și de securitate pe termen lung. Propunerea Hanwha este pe deplin aliniată interesului României și principiilor SAFE: producție regională, suveranitate industrială și diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

Hanwha intenționează să investească peste 180 milioane de euro în România. Centrul de excelență din România vizează și sisteme maritime, drone sau vehicule terestre fără pilot



DefenseRomania: Ca parte a transformării României într-un centru de excelență pentru sistemele Hanwha, mentenanță, instruire și reparații, ce infrastructură de suport intenționați să dezvoltați în România și care este investiția estimată?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Viziunea noastră este dezvoltarea în România a unui Centru de Excelență Hanwha, printr-un ecosistem complet care să susțină capabilitățile actuale și viitoare. Acesta va include o fabrică de producție la scară largă, centre dedicate de testare și instruire, un hub logistic și MRO (maintenance, repair, overhaul), precum și o infrastructură completă pentru sustenabilitatea sistemelor avansate terestre.

Pentru a realiza această viziune, Hanwha intenționează să investească peste 180 milioane de euro în România. Investiția va finanța construcția fabricii K9 și extinderea acesteia pentru IFV Redback, crearea unor centre de testare de ultimă generație, precum EMI/EMC, dezvoltarea unui hub de cercetare și dezvoltare, precum și infrastructura necesară pentru tehnologii emergente: drone, muniții rătăcitoare și vehicule terestre fără pilot. În plus, ne propunem să extindem colaborarea în domenii avansate precum sateliți, ISR și platforme maritime fără echipaj (USV/MUSV/UUV), prin programe de cercetare și transfer tehnologic.

DefenseRomania: Informațiile disponibile arată că investiția va genera locuri de muncă și va implica parteneri români. Care este estimarea actuală pentru numărul de locuri de muncă directe și indirecte și ce domenii industriale vor fi implicate dacă România selectează atât K9 Thunder, cât și Redback?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Producția Redback și K9 în România va crea peste 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, consolidând o bază industrială cu un impact economic estimat la peste 500 milioane de euro. Domeniile industriale implicate includ metalurgia avansată, producția de motoare și transmisii, dezvoltare de software militar, senzori, logistică și mentenanță. Pe baza acestei infrastructuri, România nu doar își va satisface nevoile de apărare, ci va putea produce sisteme pentru export, trecând de la statutul de client la cel de furnizor de sisteme defensive.

România a ales deja obuzierele K9 Tunetul. CEO-ul Hanwha explică avantajele operării K9 împreună cu mașinile de luptă Redback. Putem vedea K9 și Redback „made in Romania” achiziționate și de alte state



DefenseRomania: Redback ar urma să fie produs în aceeași fabrică în care va fi fabricat K9 TUNET. Care sunt avantajele operării ambelor platforme în comun? Există beneficii pe termen lung, inclusiv financiare, pentru mentenanță?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Operarea ambelor platforme în aceeași unitate oferă avantaje logistice și operaționale substanțiale. K9 și Redback au un grad ridicat de comunalitate tehnică, în special în zona powerpack-ului, transmisiei și electronicii, permițând României să adopte o structură unificată de mentenanță, instruire și lanț logistic.

Această comunalitate reduce costurile pe întreg ciclul de viață și crește sustenabilitatea flotei. Beneficiile au fost deja demonstrate în Australia, unde operarea comună a ambelor sisteme s-a dovedit extrem de eficientă.

DefenseRomania: Strategia Hanwha pentru România este pe termen lung și vede țara drept hub de export pentru sistemele Hanwha în Europa. Există posibilitatea ca Redback sau K9 „made in Romania” să fie livrate în alte state europene?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Strategia Hanwha pentru România este clar una pe termen lung. Vizăm transformarea țării într-un centru de producție și export pentru K9, K10, posibil Redback și viitoarele sisteme terestre fără pilot.

Aceasta înseamnă că sisteme fabricate în România ar putea fi livrate altor state NATO și UE. O astfel de perspectivă este în linie directă cu prioritățile SUA și UE privind întărirea autonomiei industriale de apărare a Europei între 2027 și 2030. România poate juca un rol major în noua arhitectură europeană de producție de apărare.



Hanwha poate livra Redback în timpul scurt de livrare menționat în SAFE. Construcția fabricii începe în ianuarie



DefenseRomania: Conform programului SAFE, sistemele trebuie livrate până în 2030. Are Hanwha capacitatea de a respecta acest termen? Am observat din cifre oficiale că Rheinmetall a avut nevoie de 4,5 ani pentru 45 de IFV Lynx.

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Putem respecta integral și cu încredere termenul SAFE din 2030. Hanwha operează una dintre cele mai avansate și scalabile infrastructuri de producție pentru sisteme terestre din lume.

Redback este deja o platformă matură, pregătită pentru producție, cu linii ce pot fi replicate rapid, spre deosebire de alte programe europene unde producția unui număr redus de vehicule a necesitat peste patru ani.

Avem un istoric dovedit:

- în Changwon, deținem capacitatea de a produce peste 240 de obuziere K9 anual, cel mai ridicat nivel de output sustenabil din lume;state precum Polonia, Finlanda și Norvegia au primit sistemele K9 la timp sau înainte de termen.

- Pentru România, acest lucru înseamnă că livrările Redback vor respecta cu ușurință cerințele SAFE, fără întârzierile observate la programele europene concurente. Hanwha oferă atât viteză, cât și fiabilitate, două elemente esențiale pentru succesul SAFE.

DefenseRomania: Prima fabrică Hanwha din Europa va fi în România. Când va începe construcția și când estimați că va începe producția K9 în România?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: Fabrica din România va reprezenta prima investiție industrială majoră Hanwha în Europa. Construcția va începe în ianuarie, imediat după finalizarea procedurilor administrative.

Producția K9, K10 și a altor sisteme va începe pe un calendar accelerat, în linie cu capacitatea Hanwha de a opera rapid instalații industriale, o viteză mult superioară standardelor europene obișnuite.

România va beneficia de cele mai rapide termene de producție și livrare pe care le putem oferi. În plus, vehiculele de suport produse aici, precum K10 (ARV) și K12 (TEHEV AC), vor fi eligibile pentru export către alte state utilizatoare de K9.

Detalii despre programul K9 Tunetul



DefenseRomania: Obuzierele K9 Thunder sunt în prezent fabricate și pregătite pentru livrarea către România. Ce modificări tehnice sunt implementate pentru a satisface cerințele operaționale românești și când va fi livrat primul sistem?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: K9 TUNET produs pentru România este una dintre cele mai moderne variante K9 existente, integrând toate modificările solicitate de Armata Română și respectând pe deplin standardele NATO. Aceste îmbunătățiri au fost deja validate în programe internaționale, astfel că nu vor genera întârzieri.

Spre deosebire de programe europene care au înregistrat întârzieri de 4–5 ani, Hanwha menține un istoric constant de livrare la timp.

Pentru România: primul lot de vehicule K9 și K10 va fi livrat în 2027;livrările vor urma trei tranșe, fiecare incluzând 18 K9 și 12 K10.

DefenseRomania: Cum vor fi asigurate piesele de schimb, mentenanța preventivă și modernizările pe termen mediu și lung pentru K9 TUNET?

Son Jae-il, CEO Hanwha Aerospace: România va obține capabilitate suverană completă pentru întreg ciclul de viață al K9, producție, mentenanță, revizie și modernizare. Noul centru MRO și infrastructura aferentă vor permite producția internă de piese de schimb și mentenanță preventivă, reducând semnificativ dependențele externe și crescând nivelul de disponibilitate operațională.

Hanwha dezvoltă, de asemenea, capabilități de generație următoare, precum K9A2 cu turelă automată și viitorul K9A3 cu funcții autonome și AI integrate. K9 TUNET al României va beneficia de aceste evoluții tehnologice, asigurând rute clare de modernizare pentru deceniile viitoare.