Jurnalist România TV, agresat la protest: O femeie a recunoscut în direct că nu e foarte informată cu privire la ce protestează

Un reporter de la postul România TV a mers, duminică seara, la marșul care a avut loc între Piața Universității și Piața Victoriei, pentru a le cere câteva păreri celor prezenți la manifestație.

De cum s-a apropiat de aceștia, jurnalistul a fost fie respins, fie bruscat, fie înjurat. Unul dintre manifestanții scoși în stradă de Corupția Ucide i-a arătat jurnalistului România TV semne obscene, deși acesta doar își făcea meseria și cerea câteva reacții de la fața locului.

O protestatară, însă, a recunoscut în fața reporterului TV că nu știe exact pentru ce protestează: „Nu sunt foarte informată, dar susțin cauza!“

„Pentru ce protestați astăzi, mai exact?“, i-a întrebat reporterul România TV pe mai mulți protestatari.

Răspunsurile au fost dintre cele mai pestrițe:

„Afară. Prescripția e nesimțirea pe care a făcut-o linia ta ca să apere pușcăriașii“;

„Afară cu jigodiile și mafioții“;

„Nu-mi place România TV“;

„Mergeți la Moscova!“;

„Plecați de aici că nu sunteți în locul potrivit. Dumneavoastră nu sunteți o televiziune de știri. Nu discut cu persoane de calitate îndoielnică“;

„Să iei la m***!“;

Pentru a evita să fie linșat public de protestatarii furioși și chiar violenți, jurnalistul de la România TV s-a retras elegant din mulțime și a cedat transmisia în platoul de televiziune.

