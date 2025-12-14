€ 5.0904
Stiri

Jurnalist România TV, agresat la protest: O femeie a recunoscut în direct că nu e foarte informată cu privire la ce protestează
Data publicării: 19:26 14 Dec 2025

Jurnalist România TV, agresat la protest: O femeie a recunoscut în direct că nu e foarte informată cu privire la ce protestează
Autor: Ioan-Radu Gava

jurnalist romania tv agresat la protest
 

Un jurnalist de la postul de televiziune România TV a fost agresat, duminică seara, la protestul împotriva justiției din Capitală.

CITEȘTE ȘI                 -               Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani

Un reporter de la postul România TV a mers, duminică seara, la marșul care a avut loc între Piața Universității și Piața Victoriei, pentru a le cere câteva păreri celor prezenți la manifestație. 

De cum s-a apropiat de aceștia, jurnalistul a fost fie respins, fie bruscat, fie înjurat. Unul dintre manifestanții scoși în stradă de Corupția Ucide i-a arătat jurnalistului România TV semne obscene, deși acesta doar își făcea meseria și cerea câteva reacții de la fața locului.

O protestatară, însă, a recunoscut în fața reporterului TV că nu știe exact pentru ce protestează: „Nu sunt foarte informată, dar susțin cauza!“

CITEȘTE ȘI                 -                Nicu Ștefănuță, luat la rost la protest: Eu sunt cu probleme. Pe dumneavoastră nu v-am văzut în sălile de judecată / video

„Pentru ce protestați astăzi, mai exact?“, i-a întrebat reporterul România TV pe mai mulți protestatari.

Răspunsurile au fost dintre cele mai pestrițe: 

  • „Afară. Prescripția e nesimțirea pe care a făcut-o linia ta ca să apere pușcăriașii“;
  • „Afară cu jigodiile și mafioții“;
  • „Nu-mi place România TV“;
  • „Mergeți la Moscova!“;
  • „Plecați de aici că nu sunteți în locul potrivit. Dumneavoastră nu sunteți o televiziune de știri. Nu discut cu persoane de calitate îndoielnică“;
  • „Să iei la m***!“;

Pentru a evita să fie linșat public de protestatarii furioși și chiar violenți, jurnalistul de la România TV s-a retras elegant din mulțime și a cedat transmisia în platoul de televiziune.

CITEȘTE ȘI                 -               Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania tv
protest
coruptia ucide
