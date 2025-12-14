Jurnalist România TV, agresat la protest: O femeie a recunoscut în direct că nu e foarte informată cu privire la ce protestează

Un jurnalist de la postul de televiziune România TV a fost agresat, duminică seara, la protestul împotriva justiției din Capitală.
Un reporter de la postul România TV a mers, duminică seara, la marșul care a avut loc între Piața Universității și Piața Victoriei, pentru a le cere câteva păreri celor prezenți la manifestație.
De cum s-a apropiat de aceștia, jurnalistul a fost fie respins, fie bruscat, fie înjurat. Unul dintre manifestanții scoși în stradă de Corupția Ucide i-a arătat jurnalistului România TV semne obscene, deși acesta doar își făcea meseria și cerea câteva reacții de la fața locului.
O protestatară, însă, a recunoscut în fața reporterului TV că nu știe exact pentru ce protestează: „Nu sunt foarte informată, dar susțin cauza!“
„Pentru ce protestați astăzi, mai exact?“, i-a întrebat reporterul România TV pe mai mulți protestatari.
Răspunsurile au fost dintre cele mai pestrițe:
Pentru a evita să fie linșat public de protestatarii furioși și chiar violenți, jurnalistul de la România TV s-a retras elegant din mulțime și a cedat transmisia în platoul de televiziune.
