24 de ore dificile pentru Trump. O înfrângere neașteptată a venit chiar din partea republicanilor săi

E vorba de un vot prin care Senatul, inclusiv republicani din Indiana, a respins directivele Casei Albe și a votat împotriva unei reforme îaninte de alegerile din 2026 a așa numitei „hărți electorale”, menită să favorizeze Partidul Republican în alegerile de anul viitor.

Reprezentanții republicani care au votat împotriva acestei reglementări și-au motivat decizia tocmai de principii conservatoare, prin opunerea la presiuni federale. Prin aceste modificări republicanii încearcă să preia cele două locuri deținute în Congres de democrații din Indiana.

CNN scrie că votul republicanilor din Indiana împotriva Casei Albe „reprezintă una din cele mai puternice exemple de până acum că există republicani care se opun politicilor actualei administrații”.

Măsura viza o reorganizare a districtelor din statul Indiana pentru ca republicanii să obțină un avantaj electoral printr-un număr mai mare de locuri. În ciuda presiunilor Case Albe, proiectul a fost respins cu voturi ale republicanilor.

Săptămâna a fost dificilă pentru republicani.

Dacă în New York victoria de luna trecută a socialistul democrat Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a care a câștigat cursa pentru funcția de primar, era așteptată, o surpriză s-a înregistrat săptămâna aceasta în Miami, statul Florida, un fief republican al MAGA.

Aici pentru prima dată în 28 de ani primăria din Miami a fost câștigată de un democrat. E vorba de Eileen Higgins, o democrată care a obținut aproximativ 60% din voturi în fața candidatului republican Emilio T. Gonzalez, care a fost susținut de președintele american Donald Trump.

Scrutinurile servesc totodată drept test al diferitelor strategii de campanie democrate înainte de 2026, partidul fiind blocat de la putere la Washington și încă încercând să-și croiască o cale de ieșire din irelevanța politică.

Alegerile pentru Congresul american, dominat de republicani, vor avea loc în 2026, atât la Cameră cât și la Senat.