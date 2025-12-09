Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024

Monetăria de stat italiană, Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), a început producţia medaliilor pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de la Milan-Cortina, care vor avea acum dublul valorii financiare a celor pentru Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris, conform portalului Inside The Games.

Dezvăluite în luna iulie, medaliile au două feţe împletite, simbolizând apogeul călătoriei sportivilor şi a celor care-i însoţesc.

Materiale reciclate, dar calitate premium pentru medalii

În timp ce discurile sunt realizate de IPZS din materiale reciclate recuperate de la companiile care reciclează deşeuri, medaliile vor fi chiar opusul în ceea ce priveşte calitatea.

Potrivit agenţiei Reuters, valoarea aurului a crescut pe toată durata anului, atingând un vârful în luna octombrie. În mod similar, argintul a atins valoarea maximă la începutul lunii octombrie, cu peste 100% până acum în acest an.

Medaliile sunt recompense tangibile pentru eforturi intangibile, a spus directorul executiv al IPZS, Michele Sciscioli, pentru Reuters.

Medaliile de aur au fost realizate din aur solid până în 1912. De atunci, au fost realizate din argint şi sablate cu şase grame de aur pur aşa cum este prevăzut în îndrumarul oficial al Comitetului Internaţional Olimpic.

Cât valorează o medalie de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

La preţurile actuale, medaliile de aur care vor atârna la gâtul campionilor olimpici de la Jocurile de Iarnă vor avea fiecare puţin peste 687 de euro de valoare în aur.

Medaliile de argint sunt realizate în principal din argint veritabil, un aliaj care conţine de obicei cupru, ajutând la rezistenţa la uzură, menţinând în acelaşi timp luciul medaliei.

Medaliile de bronz, de la recenta Olimpiadă de vară de la Paris, sunt realizate din cupru pur.

Un total de 1.146 de medalii sunt produse pentru olimpici, iar 137 sunt realizate pentru sportivii paralimpici.

Comitetul olimpic naţional italian (CONI) vrea să depăşească numărul de medalii câştigate la precedenta ediţie a Jocurilor de Iarnă găzduită pe tărâm italian, preşedintele CONI, Luciano Buonfiglio, sperând să fie cât mai aproape de recordul istoric al echipei olimpice a Italiei. După cele 17 medalii câştigate la Beijing în 2022, trebuie să luăm 19 medalii, cel puţin 19 medalii, a spus Buonfiglio, pentru agenţia franceză AFP.