€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024
Data publicării: 14:42 09 Dec 2025

Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024
Autor: Dana Mihai

2148990958
 

Monetăria de stat italiană a început producţia medaliilor pentru JO 2026, care vor avea o valoare financiară dublă faţă de cele de la Paris 2024.

Monetăria de stat italiană, Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), a început producţia medaliilor pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de la Milan-Cortina, care vor avea acum dublul valorii financiare a celor pentru Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris, conform portalului Inside The Games.

Dezvăluite în luna iulie, medaliile au două feţe împletite, simbolizând apogeul călătoriei sportivilor şi a celor care-i însoţesc.

Materiale reciclate, dar calitate premium pentru medalii

În timp ce discurile sunt realizate de IPZS din materiale reciclate recuperate de la companiile care reciclează deşeuri, medaliile vor fi chiar opusul în ceea ce priveşte calitatea.

Potrivit agenţiei Reuters, valoarea aurului a crescut pe toată durata anului, atingând un vârful în luna octombrie. În mod similar, argintul a atins valoarea maximă la începutul lunii octombrie, cu peste 100% până acum în acest an.

Citește și: Traseul torței JO 2026. 12.000 km prin 60 de orașe și peste 300 de localități

Medaliile sunt recompense tangibile pentru eforturi intangibile, a spus directorul executiv al IPZS, Michele Sciscioli, pentru Reuters.

Medaliile de aur au fost realizate din aur solid până în 1912. De atunci, au fost realizate din argint şi sablate cu şase grame de aur pur aşa cum este prevăzut în îndrumarul oficial al Comitetului Internaţional Olimpic.

Cât valorează o medalie de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

La preţurile actuale, medaliile de aur care vor atârna la gâtul campionilor olimpici de la Jocurile de Iarnă vor avea fiecare puţin peste 687 de euro de valoare în aur.

Medaliile de argint sunt realizate în principal din argint veritabil, un aliaj care conţine de obicei cupru, ajutând la rezistenţa la uzură, menţinând în acelaşi timp luciul medaliei.

Medaliile de bronz, de la recenta Olimpiadă de vară de la Paris, sunt realizate din cupru pur.

Citește și: Cine este cea mai puternică persoană din sportul mondial

Un total de 1.146 de medalii sunt produse pentru olimpici, iar 137 sunt realizate pentru sportivii paralimpici.

Comitetul olimpic naţional italian (CONI) vrea să depăşească numărul de medalii câştigate la precedenta ediţie a Jocurilor de Iarnă găzduită pe tărâm italian, preşedintele CONI, Luciano Buonfiglio, sperând să fie cât mai aproape de recordul istoric al echipei olimpice a Italiei. După cele 17 medalii câştigate la Beijing în 2022, trebuie să luăm 19 medalii, cel puţin 19 medalii, a spus Buonfiglio, pentru agenţia franceză AFP. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jocurile olimpice
Jocurile Olimpice 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Medaliile pentru Jocurile Olimpice 2026 vor valora dublu față de cele de la Paris 2024
Publicat acum 35 minute
Gramatica, studiată în România doar până în clasa a VIII-a. Conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian explică de ce / video
Publicat acum 40 minute
Peskov dezminte informațiile că Putin vrea să atace un stat NATO. Ce spune despre refacerea URSS
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în domeniul securității
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Asul din mâneca UE: Deși are puține companii mari, acestea au o cifră de afaceri ridicată
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 22 ore si 2 minute
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 19 ore si 58 minute
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close