Traseul torței JO 2026. 12.000 km prin 60 de orașe și peste 300 de localități

Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 au dezvăluit, luni, traseul complet al torţei olimpice, care va trece prin 60 de oraşe şi peste 300 de municipalităţi, arătând astfel legătura dintre jocurile antice şi cele moderne prin parcurgerea distanţei de 12.000 de km, conform portalului Inside The Games.

Ştafeta torţei olimpice pentru Jocurile de la Milano-Cortina a fost pregătită astfel încât să evidenţieze Italia în toată diversitatea sa glorioasă şi uimitoare, oferind în acelaşi timp o oportunitate pentru comunităţile locale de a se uni în jurul valorilor olimpice şi ale spiritului italian.

Traseul va parcurge fiecare regiune a Italiei, iluminând oraşele artei, comunităţile frumoase, locurile cu amintiri comune şi peisajele recunoscute în întreaga lume, declanşând o celebrare naţională de două luni care va culmina cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 6 februarie de la stadionul San Siro din Milano.

Fiecare pas al torţei olimpice prin oraşele noastre va reaminti lumii puterea sportului de a construi punţi şi de sparge bariere, a declarat preşedintele Comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026, Giovanni Malago.

Călătoria torţei va începe la 26 noiembrie, cu ceremonia aprinderii flăcării olimpice, la Olympia, urmată de călătoria prin Grecia şi trecerea prin Stadionul Panathenaic din Atena, care a găzduit prima ediţie a Jocurilor Olimpice din epoca modernă.

La data de 4 decembrie, flacăra olimpică va trece în chip simbolic de la Comitetul Olimpic Grec la Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina pentru transferul către Italia.

Torţa va porni, apoi, la 6 decembrie, de la Stadio dei Marmi din Roma, după care se va deplasa la destinaţii celebre precum Toscana, Sardinia, Sicilia şi Pompei, înainte de a sta în perioada Crăciunului la Napoli şi în preajma Noului An la Bari.

Apoi, va vizita unele dintre cele mai cunoscute şi importante locuri ale Italiei, incluzând Colosseum şi Fontana di Trevi, Marele Canal Veneţian şi unul dintre cele mai înalte vârfuri din Alpi, Punta Gnifetti (4.554 metri), din masivul Monte Rosa.

Călătorie va continua în cursul lunii ianuarie, torţa urmând să ajungă pe 26 ianuarie la Cortina d'Ampezzo, la exact 70 de ani distanţă după ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarnă din 1956 de la Cortina d'Ampezzo. Torţa va ajunge la destinaţie, la 5-6 februarie, la Milano, înaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice.

Torţa va fi purtată de mii de persoane, printre care Francesco Bagnaia, dublu campion mondial de MotoGP, fosta jucătoare de tenis Flavia Pennetta, chef-ul Lucia Tellone şi Dario Pivirotto, care a mai purtat de asemenea torţa atât la Cortina în 1956 cât şi la Torino în 2006.

Purtătorii de torţe vor avea uniforme albe cu modele roşii şi galbene care indică reprezentări ale flăcării olimpice, reprezentând o lumină care călătoreşte, unind fiecare pas până la Milano Cortina 2026, a spus Scott Mellin, şef global de brand la compania de echipament sportiv Salomon.