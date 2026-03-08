Zelenski are totuși niște cărți bune în mână: Experții ucraineni în combaterea dronelor merg în Orient să ajute SUA

"Cred că săptămâna viitoare, când experţii (ucraineni în combaterea dronelor) vor fi acolo, vor evalua situaţia şi vor ajuta", a declarat Zelenski, fără a oferi detalii, la o conferinţă de presă la Kiev alături de premierul olandez Rob Jetten.

Preşedintele ucrainean declarase anterior că numai în primele trei zile de război în Orientul Mijlociu au fost consumate peste 800 de rachete interceptoare americane Patriot, mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia.

El a mai afirmat că Statele Unite au solicitat Ucrainei să ajute cu experienţa sa în combaterea dronelor ţările din Golf, declaraţie care nu a fost confirmată de aceste ţări şi nici de SUA.

Dronele iraniene Shahed, folosite acum de Iran în represaliile sale faţa de bombardamentele americano-israeliene şi de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina, costă numai câteva zeci de mii de dolari bucata, iar rachetele interceptoare Patriot PAC-3 milioane de dolari bucata.

Prin urmare, folosirea unor astfel de interceptoare împotriva dronelor iraniene nu este viabilă economic şi nici raţională din punctul de vedere al gestionării muniţiilor care sunt limitate atât în ce priveşte stocurile disponibile cât capacităţile de producţie, mai ales că Iranul contraatacă şi cu rachete balistice, de care dispune din abundenţă, iar SUA şi Israelul încearcă să le neutralizeze prin atacuri asupra lansatoarelor şi amplasamentelor de stocare a lor.

Pe parcursul războiului cu Rusia, Ucraina a dezvoltat interceptoare anti-dronă foarte economice şi concepute pentru doborârea dronelor Shahed şi a versiunilor ruseşti Geran ale acestor drone iraniene, acumulând de asemenea experienţă în utilizarea acestor interceptoare, experienţă pe care încearcă acum să o pună la dispoziţia ţărilor din Golf, cu speranţa de a primi în schimb interceptoare Patriot, deşi disponibilitatea acestora a scăzut semnificativ după folosirea lor intensivă în acest nou război.

"Ne-am dori ca aceasta să fie o oportunitate reciproc avantajoasă", a insistat Zelenski asupra acestui obiectiv. El s-a arătat îngrijorat că o prelungire a războiului în Orientul Mijlociu ar putea face ca Ucraina să primească mai puţină atenţie din partea susţinătorilor săi.

"Mai puţină atenţie înseamnă mai puţin sprijin. Mai puţin sprijin înseamnă mai puţină apărare antiaeriană şi ştiţi ce înseamnă asta pentru noi", a indicat preşedintele ucrainean, referindu-se la atacurile aeriene ruseşti, care ţintesc inclusiv infrastructuri energetice.