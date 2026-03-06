€ 5.0941
DCNews Stiri Meghan Markle și Netflix se separă: Brandul de lifestyle As Ever devine complet independent
Data actualizării: 23:55 06 Mar 2026 | Data publicării: 23:54 06 Mar 2026

Meghan Markle și Netflix se separă: Brandul de lifestyle As Ever devine complet independent
Autor: Andrei Itu

Meghan Markle, Ducesa de Sussex Imagine cu Meghan Markle, Ducesa de Sussex. Foto: Agerpres

Brandul de lifestyle As Ever al lui Meghan Markle își încheie parteneriatul cu Netflix.

Lansat de Meghan Markle în 2025 și susținut financiar de gigantul de streaming Netflix, printr-un acord separat de cel pentru conținut TV, brandul As Ever va deveni independent, au confirmat oficial ambele părți vineri.

Vestea revine după răcirea relației dintre Ducele și Ducesa de Sussex și Netflix, legată de producția de seriale pentru platformă.

Un purtător de cuvânt al brandului a spus că As Ever este recunoscător pentru sprijinul Netflix în primul an, iar brandul este acum pregătit să funcționeze independent.

Ce spune Netflix după încheierea acordului cu As Ever a lui Meghan Markle

„Pasiunea lui Meghan de a valorifica momentele cotidiene într-un mod frumos și simplu a inspirat crearea brandului As Ever, iar noi suntem bucuroși că am contribuit la realizarea acestei viziuni. Așa cum a fost mereu intenționat, Meghan va continua să dezvolte brandul și să-l ducă în următoarea sa etapă în mod independent.”, a menționat Netflix.

Brandul As Ever, cunoscut mai ales pentru gemurile sale, comercializează și produse precum vin rosé, ceaiuri, fursecuri shortbread.

Ducele și Ducesa de Sussex au semnat în anul 2020 un contract cu Netflix pentru a produce seriale și filme pentru platformă, estimat la aproape 75 de milioane de euro.

Show-ul de lifestyle și gătit al lui Meghan, With Love, Meghan, a avut două sezoane și un special de Crăciun, însă nu a avut succes la public.

Ce arată datele Netflix despre show-ul de lifestyle și gătit al lui Meghan, With Love

Datele Netflix indică faptul că primul sezon nu s-a aflat în top 300 cele mai populare emisiuni în prima jumătate a anului trecut.

După încheierea contractului vara trecută, acesta a fost înlocuit cu un „first look deal”, ce oferă Netflix prioritate pentru orice proiecte noi propuse de Meghan Markle și Ducele de Sussex, scrie BBC.

