Europol avertizează asupra riscului ridicat de terorism în UE, pe fondul conflictului din Iran

Conflictul din Orientul Mijlociu va avea „repercusiuni imediate” pentru securitatea Uniunii Europene, cu o amenințare crescută de terorism, criminalitate organizată, precum și extremism violent și atacuri cibernetice, a avertizat agenția europeană de poliție Europol pentru EFE, citează Al Jazeera.

Europol: Risc ridicat de acțiuni teroriste în UE

Purtătorul de cuvânt al Europol, Jan Op Gen Oorth, a declarat că se așteaptă ca atacurile cibernetice împotriva infrastructurii europene să crească, precum și o amplificare a fraudelor online care utilizează o inteligență artificială din ce în ce mai sofisticată și exploatează avalanșa de informații care circulă despre conflictul online.

Grupuri asociate Iranului ar putea încerca să desfășoare „activități destabilizatoare” în cadrul UE, a adăugat el, referindu-se la grupuri legate de așa-numita „Axă a Rezistenței”, rețeaua de miliții anti-americane și anti-israeliene din țări precum Irak, Liban și Yemen. Aceste activități ar putea include atacuri teroriste, campanii de intimidare, finanțarea terorismului și criminalitate cibernetică.

„Nivelul de amenințare teroristă și extremism violent pe teritoriul UE este considerat ridicat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Europol.

Amenințarea teroristă ar putea fi amplificată de indivizi care acționează singuri sau de mici grupuri care acționează din proprie inițiativă, a mai adăugat acesta.

„Răspândirea rapidă a conținutului polarizant pe internet poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în rândul comunităților diasporei din UE și al altor indivizi”, a mai spus el.

