Europol avertizează asupra riscului ridicat de terorism în UE, pe fondul conflictului din Iran
Data publicării: 23:02 05 Mar 2026

Europol avertizează asupra riscului ridicat de terorism în UE, pe fondul conflictului din Iran
Autor: Iulia Horovei

Alarmă la târgul de Crăciun în Strasbourg: Armă și muniție, ascunse în tufișuri Sursa foto: https://www.freepik.com, @fabrikasimf

Europol avertizează că războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului crește amenințarea terorismului, extremismului și a atacurilor cibernetice în interiorul Uniunii Europene.

Conflictul din Orientul Mijlociu va avea „repercusiuni imediate” pentru securitatea Uniunii Europene, cu o amenințare crescută de terorism, criminalitate organizată, precum și extremism violent și atacuri cibernetice, a avertizat agenția europeană de poliție Europol pentru EFE, citează Al Jazeera.

Europol: Risc ridicat de acțiuni teroriste în UE

Purtătorul de cuvânt al Europol, Jan Op Gen Oorth, a declarat că se așteaptă ca atacurile cibernetice împotriva infrastructurii europene să crească, precum și o amplificare a fraudelor online care utilizează o inteligență artificială din ce în ce mai sofisticată și exploatează avalanșa de informații care circulă despre conflictul online.

Grupuri asociate Iranului ar putea încerca să desfășoare „activități destabilizatoare” în cadrul UE, a adăugat el, referindu-se la grupuri legate de așa-numita „Axă a Rezistenței”, rețeaua de miliții anti-americane și anti-israeliene din țări precum Irak, Liban și Yemen. Aceste activități ar putea include atacuri teroriste, campanii de intimidare, finanțarea terorismului și criminalitate cibernetică.

„Nivelul de amenințare teroristă și extremism violent pe teritoriul UE este considerat ridicat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Europol.

Amenințarea teroristă ar putea fi amplificată de indivizi care acționează singuri sau de mici grupuri care acționează din proprie inițiativă, a mai adăugat acesta.

„Răspândirea rapidă a conținutului polarizant pe internet poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în rândul comunităților diasporei din UE și al altor indivizi”, a mai spus el. 

Citește și: Conflict SUA, Israel - Iran. Scenariul lui Băsescu, ca „om care știe bine zona”: Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz
 
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
terorism europa
europol
