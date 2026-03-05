Spania trimite o fregată în Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice

Ministerul spaniol al Apărării a anunţat joi trimiterea în Cipru pentru o misiune de "protecţie" a unei fregate, care va însoţi portavionul francez Charles de Gaulle şi alte nave ale Marinei greceşti, după ce o bază militară britanică de pe această insulă a fost lovită de o dronă, relatează AFP.

Misiuni de apărare aeriană și posibilă evacuare a civililor

Fregata Cristóbal Colón (Cristofor Columb) va efectua misiuni de "protecţie şi de apărare aeriană" şi va ajuta în cazul unei eventuale "evacuări a personalului civil", a declarat ministerul într-un comunicat.

Acest anunţ survine pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite din cauza refuzului Spaniei de a permite avioanelor americane să folosească baze spaniole în războiul împotriva Iranului şi la doar câteva momente după declaraţiile ministrului apărării, Margarita Robles, care a dat asigurări că Spania va "evalua" posibilitatea de a oferi asistenţă militară Ciprului dacă partenerii săi europeni vor cere acest lucru.

Spania ar putea sprijini Ciprul în cadrul unei misiuni UE

Dacă "Uniunea Europeană va decide anumite misiuni de protejare a Ciprului", Spania "va lua în considerare acest lucru şi va evalua" această posibilitate, a declarat Margarita Robles într-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser, chiar înainte de comunicatul ministerului său.

În noaptea de duminică spre luni, baza militară britanică de la Akrotiri, în Cipru, stat membru UE, însă nu şi NATO, a fost lovită de o dronă. Potrivit unei surse guvernamentale cipriote, drona a fost lansată din Liban, "probabil" de gruparea pro-iraniană Hezbollah.

În urma declaraţiilor vehemente ale preşedintelui american Donald Trump, care a criticat aspru Spania pentru refuzul său de a permite Statelor Unite să utilizeze bazele sale militare, premierul socialist Pedro Sanchez a rămas ferm miercuri, afirmându-şi decizia de a spune "nu războiului".

Cu toate acestea, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat mai târziu în cursul aceleiaşi zile că Spania a "acceptat în sfârşit să coopereze" cu forţele armate americane, o declaraţie negată imediat şi categoric de Madrid.