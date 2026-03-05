Ilie Bolojan, anunțul momentului privind creșterea prețurilor la benzină și motorină

Premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul a adoptat mai multe acte normative, inclusiv o ordonanță care menține prețurile la gaz până în 2027 pentru consumatorii casnici.

„În ședința de Guvern de astăzi au fost adoptate mai multe acte normative, unele cu impact general asupra tuturor cetățenilor țării noastre, cum este ordonanța de urgență care menține prețurile la gaz în acest an, până în primăvara anului viitor.

Cel mai important document adoptat e cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, deci la persoanele casnice până în aprilie 2027.

Această decizie, de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește, a fost luată pe baza a trei considerații. Pe de o parte, anul viitor România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz, vom deveni practic independenți și cel mai bun moment pentru liberalizarea pieței de gaz și a nu avea niciun fel de șoc de creștere de prețuri este în momentul în care oferta de gaz pe piață va fi suficientă.

Al doilea motiv este legat de o predictibilitate economică și socială. Una dintre țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației. Orice creștere de prețuri în zona de energie - la electricitate gândiți-vă ce s-a întâmplat anul trecut, la combustibil, la gaz - înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste și intenția noastră este să acționăm în așa fel încât, în combinație cu ajustarea legată de reducerea de deficit, să fim și în situația în care ne reducem rata inflației, cu efecte importante asupra stabilității macroeconomice și asupra relansării economice în anii următori.

Al treilea motiv ține de situația din zona Golfului, unde inevitabil, datorită sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale, cu țiței, cu gaz, suntem în situația chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuși, datorită faptului că prețurile pe aceste piețe, la gaz, la combustibil, se formează la nivel global, în mod inevitabil există și efecte marginale asupra noastră și vedeți ce creșteri au avut loc pe aceste piețe.

Acolo unde putem să influențăm semnificativ lucrurile, cum este piața de gaz, era normal să o facem. În perioada următoare trebuie să acționăm pentru a limita efectele asupra economiei românești, asupra costului aprovizionării cu motorină, cu benzină. Suntem activi, urmărim ce se întâmplă pe piețe. În mod inevitabil ceea ce se întâmplă pe piața globală ne influențează și nu putem interveni în această zonă foarte mult. Speranța e ca într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în zonă, să se deschidă circulația prin strâmtoarea Ormuz și aceste creșteri să fie doar niște creșteri marginale", a spus premierul Ilie Bolojan.

Video: