111 substanțe chimice adăugate „în secret” în alimente, băuturi și suplimente alimentare fără a fi semnalate FDA

Știți exact ce conțin alimentele și băuturile pe care le consumați? Mulți dintre noi am dori să credem că citim toate ingredientele și știm ce mâncăm de fapt, dar adevărul este probabil mai aproape de „nu”.

Noua cercetare publicată de Environmental Working Group avertizează că cerealele, batoanele energizante, băuturile energizante și multe alte produse de pe rafturi pot prezenta riscuri necunoscute pentru sănătate.

Ei au descoperit că producătorii au aprobat cel puțin 111 substanțe chimice și le-au declarat sigure fără a discuta cu FDA sau a obține verdictul acesteia cu privire la siguranța lor.

Faptul că o substanță apare pe lista substanțelor chimice nu înseamnă că este dăunătoare, dar multe dintre ele apar în produsele alimentare obișnuite.

Lacuna „GRAS” care permite auto-certificarea ingredientelor

Conform anchetei, producătorii de alimente au găsit o portiță prin care puteau certifica că o substanță chimică era „recunoscută în general ca fiind sigură” sau „GRAS”, fără aprobarea FDA.

Este obișnuit să se notifice FDA și să se furnizeze dovezi științifice disponibile publicului și larg acceptate că un produs este „recunoscut în general ca fiind sigur”, dar este o măsură voluntară, astfel încât producătorii pot decide în mod legal că un produs este sigur.

Astfel, apar substanțe chimice „secret GRAS”, care au fost aprobate de către cei care le produc și le comercializează.

Melanie Benesh, vicepreședinte pentru afaceri guvernamentale al Environmental Working Group, a declarat: „Producătorii exploatează acum în mod obișnuit această lacună GRAS, aceasta devine rapid mai „recunoscută în general ca secretă” în loc de „recunoscută în general ca sigură”.

„Deoarece guvernul nu a examinat niciodată aceste substanțe chimice, consumatorii nu au cum să știe dacă acestea sunt sigure sau prezintă riscuri necunoscute pentru sănătate.”

Cazul făinii de țară: sute de îmbolnăviri grave

Unele dintre aceste substanțe chimice sunt prezente în alimentele consumate de oameni de ani de zile, iar EWG avertizează că, în 2022, aproape 400 de persoane s-au îmbolnăvit grav după ce au consumat produse fabricate cu făină de țară, unul dintre aceste ingrediente „secrete GRAS”.

Intoxicația alimentară a fost principala problemă de sănătate cauzată de consumul de crumble de linte și praz care conținea acest ingredient sau de consumul de smoothie-uri de mango și ananas, dar alții au avut probleme cu ficatul și vezica biliară, iar peste 40 de persoane au fost nevoite să-și scoată vezica biliară ca urmare a acestui fapt.

FDA a devenit conștientă de pericolele făinii de țară din alimente numai după ce sute de persoane s-au îmbolnăvit din cauza acestui ingredient pe care un producător l-a marcat ca fiind sigur fără a-i consulta.

La câțiva ani după îmbolnăvirile grave, Food Safety News a raportat că FDA a investigat problema și a declarat că făina de țară nu se află pe lista ingredientelor „recunoscute în general ca fiind sigure”.

Au interzis utilizarea acesteia în alimente și băuturi în SUA, precum și importul acesteia.