Strategia CIA pentru a provoca o revoltă populară în Iran. Acțiunea ar putea începe zilele următoare
Data publicării: 09:52 04 Mar 2026

Strategia CIA pentru a provoca o revoltă populară în Iran. Acțiunea ar putea începe zilele următoare
Autor: Ioan-Radu Gava

revolte in iran Foto: Agerpres

CIA lucrează la înarmarea forțelor kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran, au declarat pentru CNN mai multe persoane care cunosc planul.

Administrația Trump a purtat discuții active cu grupurile de opoziție iraniene și liderii kurzi din Irak cu privire la furnizarea de sprijin militar, au declarat mai multe surse pentru CNN.

Grupurile armate kurde iraniene au mii de forțe care operează de-a lungul frontierei dintre Irak și Iran, în principal în regiunea Kurdistan din Irak. Mai multe dintre grupuri au emis declarații publice de la începutul războiului, sugerând o acțiune iminentă și îndemnând forțele militare iraniene să dezerteze. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a atacat grupuri kurde și a declarat marți că a vizat forțele kurde cu zeci de drone.

CITEȘTE ȘI               -                Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă

Strategia CIA pentru a provoca o revoltă populară în Iran. Donald Trump, în contact cu lideri kurzi

Tot marți, președintele Donald Trump a vorbit cu președintele Partidului Democrat din Kurdistanul Iranian (KDPI), Mustafa Hijri, potrivit unui înalt oficial kurd iranian. KDPI a fost unul dintre grupurile vizate de IRGC.

Forțele de opoziție kurde iraniene sunt așteptate să participe la o operațiune terestră în vestul Iranului, în următoarele zile, a declarat pentru CNN înaltul oficial kurd iranian.

„Credem că avem o șansă mare acum”, a spus sursa, explicând momentul operațiunii. De asemenea, a adăugat că milițiile se așteaptă la sprijin din partea SUA și Israelului.

CITEȘTE ȘI               -              Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. A încălcat deja o tradiție veche de 47 de ani

Donald Trump i-a sunat duminică pe liderii kurzi irakieni pentru a discuta despre operațiunea militară americană din Iran și despre modul în care SUA și kurzii ar putea colabora pe măsură ce misiunea progresează, au declarat doi oficiali americani și o a treia sursă familiarizată cu conversațiile, conform relatării inițiale a Axios.

Orice încercare de a înarma grupurile kurde iraniene ar avea nevoie de sprijinul kurzilor irakieni pentru a permite tranzitul armelor și a utiliza Kurdistanul irakian ca teren de lansare.

O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat că ideea ar fi ca forțele armate kurde să se ocupe de forțele de securitate iraniene și să le imobilizeze pentru a facilita ieșirea iranienilor neînarmați din marile orașe fără a fi masacrați din nou, așa cum s-a întâmplat în timpul tulburărilor din ianuarie.

CIA a refuzat să comenteze aceste informații.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Surpriză la Moscova: Ambasadorul Israelului explică de ce refuză Rusia și țările BRICS să ajute militar Iranul

Îngrijorări privind înarmarea kurzilor

Alex Plitsas, analist de securitate națională la CNN și fost oficial de rang înalt al Pentagonului în timpul fostului președinte Barack Obama, a declarat că SUA „încearcă în mod clar să declanșeze” procesul de răsturnare a regimului de către iranieni prin înarmarea kurzilor, un aliat regional istoric al SUA.

„Poporul iranian este în general neînarmat și, dacă serviciile de securitate nu se prăbușesc, le va fi dificil să preia controlul dacă cineva nu îi înarmează”, a declarat Plitsas pentru CNN.

„Cred că SUA speră că acest lucru îi va inspira pe alții de pe teren, în Iran, să facă același lucru”, a adăugat el.

Jen Gavito, o fostă oficială de rang înalt a Departamentului de Stat specializată în Orientul Mijlociu în timpul fostului președinte Joe Biden, a declarat că este îngrijorată de înarmarea kurzilor și implicațiile acestui lucru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cia
sua
iran
kurzi
