Țara europeană care îți oferă până la 70.000 € pentru a te muta sau a renova în mediul rural

Un program amplu de sprijin guvernamental în Spania urmărește să încurajeze persoanele să se stabilească sau să reabiliteze locuințe în zonele rurale mai puțin populate, cunoscute drept „España Vaciada” (nr. „Spania Goală”). Bugetul alocat pentru aceste măsuri poate ajunge până la 70.000 € per beneficiar, în funcție de regiune și tipul intervenției.

Galicia: sprijin pentru sate mici

În Galicia, subvențiile se adresează localităților cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Programul finanțează reabilitarea, finalizarea, extinderea sau schimbarea destinației unei locuințe. Statul acordă până la 75% din costurile proiectului, cu un plafon de 30.000 € pe locuință, cu condiția ca locuința să fie destinată fie locuirii permanente, fie închirierii reglementate, potrivit publicației El Espanol.

La Rioja: tineri și locuințe în sate mici

În La Rioja, tinerii de până la 45 de ani pot beneficia de ajutoare pentru achiziția, renovarea sau autopromovarea locuințelor în localități de până la 5.000 de locuitori. Subvenția poate acoperi până la 40% din valoarea casei. În localitățile foarte mici, cu sub 500 de locuitori, cuantumul maxim ajunge la 40.000 €, iar în cele până la 5.000 de locuitori se ridică la 30.000 €.

Aragon: locuințe publice în „España Vaciada”

În Aragon, programul vizează localitățile cu mai puțin de 3.000 de locuitori, sprijinind în special locuințele destinate închirierii publice. Subvențiile variază între 50.000 și 60.000 € per locuință, iar bugetul total alocat pentru aceste proiecte se ridică la 52,5 milioane €, urmând să fie construite aproximativ 800 de locuințe rurale publice.

Castilla y León: eficiență energetică și reabilitare

În Castilla y León, accentul cade pe reabilitarea energetică și modernizarea locuințelor rurale. Ajutorul poate acoperi până la 80% din costuri, plafonul fiind de 18.000 € per locuință. Pentru lucrările care vizează eficiența energetică, procentul de sprijin este de 40%, cu maximum 3.000 € pentru locuințele individuale.

Castilla-La Mancha: investiții mari pentru chirii accesibile

În Castilla-La Mancha, statul sprijină reabilitarea cu până la 80% din cost, plafonul fiind de 60.000 € pe locuință. Adaptările speciale primesc la fel până la 80% din cost, cu un maxim de 10.000 €. Locuințele trebuie să fie destinate închirierii accesibile, iar tinerii agricultori pot primi până la 40.000 € pentru lucrări de renovare.

Andaluzia și Extremadura: ajutoare diferențiate

În Andaluzia, reabilitarea locuințelor rurale este sprijinită cu 40% din buget, procent care poate crește la 75% pentru familiile cu venituri mici, persoanele cu dizabilități sau cele peste 65 de ani, în special pentru lucrări de accesibilitate. În Extremadura, programul acoperă între 50% și 70% din cost pentru localitățile cu până la 10.000 de locuitori. Limitele maxime sunt de 9.000 € pentru apartamente și 14.000 € pentru locuințele individuale.

În Asturias, Baleares, Cantabria, Catalonia, Canare, Comunitatea Valenciană, Madrid, Murcia, Navarra și Țara Bascilor, ajutoarele se concentrează pe reabilitarea energetică, accesibilitate și conservarea clădirilor. În special în Țara Bascilor, sprijinul variază între 25% și 60% din valoarea investiției, scrie El Espanol.

