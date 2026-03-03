Iranul și tensiunile interne: De ce are două armate. Scindarea pe care s-a bazat Trump când a atacat Teheranul

Tensiunile interne din Iran nu se rezumă doar la protestele cetățenilor, sugerează politologul George Friedman, într-o analiză despre conflictul declanșat de SUA și Israel.

Friedman a explicat că cele două armate din Iran, Artesh și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, reprezintă o scindare reală în interiorul republicii islamice - care ar putea să provoace o cădere a regimului actual.

Scindare în interiorul regimului: Iranul și cele două armate

„Ar trebui să punem în lumină ceva interesant. Iranul are două structuri militare principale de tip armată. Una este Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), armata islamică. Cealaltă este armata pe care au moștenit-o de la șahul Iranului (n.r. Mohammad Reza Pahlavi), pe când era pro-american. Cele două nu se înțeleg. Armata laică (n.r. Artesh), care chiar e laică - nu e una islamică, e mai mare decât IRGC. Cei din urmă au cele mai bune arme. Pe de altă parte, asta este o armată foarte profesionistă, nu a fost niciodată ușor de controlat pentru Khamenei și pentru acest guvern. Mai mult, Khamenei nu s-a simțit niciodată confortabil în privința acestei armate.

Deci dacă vorbim despre scindare în interiorul Iranului, vorbim despre o împărțire fundamentală din punct de vedere militar. O scindare între armata convențională, care e laică și tinde să fie o forță profesionistă, și IRGC, care este islamică și este legată de multe organizații teroriste. E o tensiune în interiorul Iranului”, a explicat George Friedman, politolog și fondator al companiei Geopolitical Futures.

Ce urmărește Trump în conflict

„Bănuiesc că unul dintre lucrurile pe care administrația Trump încearcă să le facă e să lase această tensiune să ajungă la punctul culminant - un punct în care iranienii sunt slăbiți, cu scopul de a răsturna guvernul și de a deschide ușa armatei de a-și afirma autoritatea.

În ultimele luni, cetățenii iranieni au protestat, iar rezultatul a fost incredibil de sângeros. Președintele american a folosit asta pentru a justifica atacul asupra Iranului. Pe de altă parte, nu cred că îi pasă chiar așa mult de acest masacru. Dar, în același timp, nu se poate spune că regimul era iubit în Iran. Nu era iubit de mulți oameni. Așa că, acum se pune întrebarea: 'Ce urmează acolo?' Și spun, ipotetic, că e o armată relativ laică care nu a fost niciodată în relații bune cu Khamenei, și nici el nu a amenințat-o niciodată. Dar e o forță majoră, care ar apăra țara.

În aceste circumstanțe, există o forță care ar putea prelua puterea. Și, în același timp, dacă vorbim despre atitudinea populației, nu poți să știi ce procent dintre cetățeni nu este satisfăcut de guvern, dar în mod sigur mulți oameni au ieșit în stradă și au protestat - și multă lume a fost ucisă. Asta înseamnă că acest regim era, cel puțin, sub o presiune internă. Și cred că SUA au decis să ofere o presiune externă și au eliberat supapele care țineau această forță în loc”, a mai punctat acesta.

