Stiri

Aproape 40.000 de studenți români vor primi burse de 925 de lei pe lună, din fonduri europene. Apelul lui Nicu Ștefănuță către universități
Data actualizării: 23:41 03 Mar 2026 | Data publicării: 23:00 03 Mar 2026

Aproape 40.000 de studenți români vor primi burse de 925 de lei pe lună, din fonduri europene. Apelul lui Nicu Ștefănuță către universități
Autor: Alexandra Firescu

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani

Aproximativ 40.000 de studenţi români vor avea burse din fonduri europene. Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, a făcut un apel către universități.

Nicu Ștefănuță transmite universităţilor din România să aplice, cu liste de studenţi, în cadrul unui program european, până pe data de 6 martie, astfel încât aceştia să poată primi lunar 925 de lei. În opinia sa, sunt bani care, pentru unii studenţi „fac diferenţa” dintre a continua studiile ori a renunţa înainte de finalul anului universitar.

Ca urmare a demersurilor iniţiate de către vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă (Grupul Verzilor/ALE), 39.300 de studenţi vor avea burse din bani europeni, în contextul scăderii fondului pentru burse, conform unui comunicat de presă.

Program pentru a susţine bursele studenţilor. Ce trebuie să facă universitățile

Începând de marţi, universităţile pot accesa programul pentru a susţine bursele studenţilor lor, după ce măsura propusă de Nicu Ştefănuţă a fost pusă în aplicare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ce a făcut demersurile necesare pentru folosirea acestor fonduri.

„După diminuarea fondului de burse de la 1,7 miliarde de lei la 1.2 miliarde de lei, Nicu Ştefănuţă s-a adresat Comisiei Europene pentru a afla ce sursă de finanţare europeană ar putea fi folosită pentru a acoperi bursele studenţilor. Răspunsul Comisiei a fost clar: banii pot veni din Fondul Social European, ca urmare a demersurilor iniţiate de Guvernul României”, conform sursei citate.

Ulterior, Nicu Ştefănuţă a avut întâlniri oficiale cu ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, și cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, pentru a da detalii cu privire la mecanismul european ce poate fi aplicat în această situație.

Apelul adresat către universitățile din România de către Nicu Ștefănuță

Apelul către universităţile din ţară a fost dat marți. Astfel, timp de patru zile, pot aplica cu liste de studenţi care să aibă burse lunare de 925 de lei din fonduri europene. Responsabilitatea cu privire la identificarea şi selecţia studenţilor eligibili, verificarea documentelor justificative, validarea datelor în platforma dedicată, contractarea beneficiarilor, confirmarea lunară a acestora şi efectuarea plăţilor, dar şi transmiterea documentelor justificative conform metodologiei oficiale, revine universităţilor, notează comunicatul. 

„Fac un apel către toate universităţile din ţară să aplice până pe 6 martie! Studenţii au nevoie urgentă de acest sprijin! Pentru mulţi, această sumă va face diferenţa dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar. A fi student nu ar trebui să fie un lux, iar aceste burse sunt esenţiale pentru foarte mulţi tineri”, a zis Nicu Ştefănuţă.

Nicu Ştefănuţă, primul europarlamentar din România afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European şi vicepreşedinte al Parlamentului European. În prezent, Nicu Ștefănuță este membru al Comisiei pentru Bugete şi al Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie. De asemenea, el este membru supleant în Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi în Comisia pentru Sănătate Publică.

Vezi și - Studenții protestează alături de sindicatele din învățământ: Reducerea burselor și limitarea transportului, printre nemulțumiri VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

burse studenti
nicu stefanuta
