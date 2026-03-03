€ 5.0972
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Data actualizării: 10:35 03 Mar 2026 | Data publicării: 10:35 03 Mar 2026

Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Autor: Alexandra Curtache

sorana cirste jaqueline cristian gabriela ruse australian open de la stânga la dreapta: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Elena Gabriela Ruse. Colaj DC News/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse vor evolua pe tabloul principal de simplu la prestigiosul turneu de la Indian Wells, competiție dotată cu premii totale de 9,4 milioane de dolari. Meciurile din primul tur încep miercuri, în California.

Cele trei jucătoare române de pe tabloul principal de simplu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, şi-au aflat adversarele din prima rundă a turneului de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, care va începe miercuri.

Duel în premieră pentru Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) o va înfrunta în primul tur pe indoneziana Janice Tjen (23 ani, 39 WTA).

Aceasta fiind prima lor întâlnire.

Sorana Cîrstea, avantaj clar 

Sorana Cîrstea (35 ani, 38 WTA) va primi replica jucătoarei germane Tatjana Maria (38 ani, 59 WTA), pe care o conduce cu 4-1 în meciurile directe.

Ultimele lor dueluri au avut loc la Wimbledon, Maria câştigând în 2022, iar Cîrstea în 2023.

Gabriela Ruse, încrezătoare după victoria de la Australian Open

Adversara Gabrielei Ruse (28 ani, 74 WTA) va fi australianca Ajla Tomljanovic (32 ani, 85 WTA). Românca o conduce cu 2-1 în directe, după ce a învins-o în ianuarie, cu 6-4, 6-4, în turul al doilea la Australian Open.

Capete de serie și foste campioane

Britanica Emma Răducanu este cap de serie numărul 25 şi va intra direct în turul secund.

Canadianca Bianca Andreescu va debuta contra unei adversare venite din calificări.

Campioana en titre este rusoaica Mirra Andreeva, iar printre fostele câştigătoare se numără Simona Halep (2015) şi Bianca Andreescu (2019).

Comentarii

