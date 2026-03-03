Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur

Cele trei jucătoare române de pe tabloul principal de simplu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, şi-au aflat adversarele din prima rundă a turneului de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, care va începe miercuri.

Duel în premieră pentru Jaqueline Cristian

Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) o va înfrunta în primul tur pe indoneziana Janice Tjen (23 ani, 39 WTA).

Aceasta fiind prima lor întâlnire.

Sorana Cîrstea, avantaj clar

Sorana Cîrstea (35 ani, 38 WTA) va primi replica jucătoarei germane Tatjana Maria (38 ani, 59 WTA), pe care o conduce cu 4-1 în meciurile directe.

Ultimele lor dueluri au avut loc la Wimbledon, Maria câştigând în 2022, iar Cîrstea în 2023.

Gabriela Ruse, încrezătoare după victoria de la Australian Open

Adversara Gabrielei Ruse (28 ani, 74 WTA) va fi australianca Ajla Tomljanovic (32 ani, 85 WTA). Românca o conduce cu 2-1 în directe, după ce a învins-o în ianuarie, cu 6-4, 6-4, în turul al doilea la Australian Open.

Capete de serie și foste campioane

Britanica Emma Răducanu este cap de serie numărul 25 şi va intra direct în turul secund.

Canadianca Bianca Andreescu va debuta contra unei adversare venite din calificări.

Campioana en titre este rusoaica Mirra Andreeva, iar printre fostele câştigătoare se numără Simona Halep (2015) şi Bianca Andreescu (2019).