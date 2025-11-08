Novak Djokovic a declarat forfait pentru Turneul Campionilor, după victoria de la Atena cu Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti (9 ATP) va concura în premieră la Turneul Campionilor, după ce Novak Djokovic (5 ATP) s-a retras din cauza unei accidentări la umăr. Anunțul ATP vine la scurt timp după ce sârbul l-a învins pe italian, sâmbătă seară, în finala turneului ATP 250 de la Atena, în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 7-5.

Sârbul Novak Djokovic, după ce a câștigat finala de la Atena (ATP 250), 8 noiembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Sârbul a trecut de italian în nu mai puțin de trei ore de joc, în drumul său spre al 101-lea trofeu din carieră, dar o accidentare îl determină să renunțe la a mai participa la Turneul Campionilor organizat în Torino, Italia.

„Eliminat” de Djokovic de la ATP Finals, Musetti joacă datorită retragerii sârbului

Astfel, jucătorul învins astăzi de Djokovic îl va înlocui în Grupa Jimmy Connors, ca jucător acceptat direct. Alexander Bublik (13 ATP) devine, astfel, prima rezervă, iar un al doilea jucător-rezervă la simplu va fi anunțat în curând.

Inițial, succesul lui Djokovic i-a năruit italianului șansele de a se califica la competiția programată între 9 și 16 noiembrie, întrucât Musetti avea nevoie neapărat de o victorie pentru a prinde ultimul loc disponibil la turneul masculin de final de sezon. Dar retragerea lui „Nole” îi aduce, astfel, prima calificare din carieră la acest turneu.

Este pentru prima dată când doi jucători italieni de simplu se califică la aceeași ediție a Nitto ATP Finals. În 2021, Matteo Berrettini s-a calificat, dar s-a retras în timpul fazei grupelor, permițându-i lui Jannik Sinner să intre pe tabloul principal ca rezervă.

Djokovic a egalat, anul acesta, recordul pentru cele mai multe calificări la Nitto ATP Finals, alăturându-se unuia dintre cei mai mari rivali ai săi din tenis, elvețianul Roger Federer, cu 18 participări. De asemenea, odată cu victoria din turneul de la Atena, competiție dotată cu premii totale de 766.715 euro, Djokovic se apropie la două trofee distanță de același Federer, care și-a încheiat cariera cu 103 titluri în palmares.

Sârbul a mai disputat două finale în acest an, fiind învins în martie în ultimul act al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami de cehul Jakub Mensik (19 ATP) și învingător la turneul ATP 250 de la Geneva în fața polonezului Hubert Hurkacz, în mai, potrivit Agerpres.