O nouă stea în tenisul românesc? Are 19 ani, e legitimată la Steaua, dar joacă în SUA

Tenisul românesc se pregăteşte de apariţia unei noi stele? Carmen Herea are doar 19 ani, e legitimată la Steaua Bucureşti, dar joacă în Statele Unite ale Americii, acolo unde îşi face studiile universitare.

Iar recent le-a furat privirile americanilor, terminând pe locul 2 turneul All American Championship. Herea a devenit prima "boboacă" care ajunge în finala turneului în ultimii 31 de ani şi doar a patra din istorie care reuşeşte această performanţă.

Originară din Tulcea, Carmen Herea aparţine acum de CS Steaua Bucureşti şi este anul II la Universitatea Texas din Austin, SUA.

Cea mai bună clasare a carierei a fost la junioare U18, în septembrie 2022, când Carmen Herea a ocupat prima poziţie în clasament. La senioare, la nivel naţional, în februarie 2024, Carmen Herea a fost pe locul 28, în timp ce în clasamentul WTA cel mai bun loc ocupat a fost 664 mondial, în decembrie 2024.

Sportiva a câştigat campionatele naţionale pe echipe U18 în 2022 şi 2023 cu CS Steaua Bucureşti, dar şi campionatele naţionale individuale U18 la dublu, în 2022.

A făcut parte din lotul naţional de tineret în 2023 şi 2024, dar şi din echipa naţională U18 în 2021 şi 2022.

De asemenea, în 2025 a câştigat turneele de dublu W15 de la Otopeni şi Braşov şi a ajuns în semifinale la Câmpina (W15, single) şi în finală la acelaşi turneu, în proba de dublu.

În 2024, a câştigat turneul W15 Kursumlijska , Serbia, în proba de simplu feminin. În proba de dublu feminin, a ajuns în finală.

A făcut acelaşi liceu ca Halep

Sportiva din Tulcea a urmat traseul educaţional al Simonei Halep şi al lui Horia Tecău şi spune ce asemănări sunt între ea şi fostul număr 1 mondial.

"Într-adevăr, am inceput liceul la LPS Constanța, unde a fost și Simona Halep, iar gimnaziul l-am absolvit în aceeași școală ca și Horia Tecău, deci pot spune ca le-am urmat pașii amândurora. Sper ca în viitorul apropiat și rezultatele mele tenisistice să fie asemănătoare. Pentru asta, mă pregătesc zilnic cu gândul de a mă autodepăși. Cât despre asemănări între mine și Simona, cred că ne asemănăm ca și parametri fizici. Deplasarea în teren și fluiditatea în joc sunt două dintre atuurile mele. De asemenea, consider că dorința constantă de progres și voința sunt lucruri similare ce le împart cu Simona.

În opinia mea, am un stil de joc dominant, impunător și versatil, am posibilitatea să joc diferit în funcție de adversar. Îmi place sa mă mulez și să adaptez in funcție de ce adversar întâlnesc. Ușurința cu care joc imi oferă încredere în mine, dar și alte avantaje în joc și în fața publicului, reușind meciuri atractive vizual de-a lungul timpului, la care spectatorii au reacționat", a declarat Carmen Herea într-un interviu pentru Prosport.