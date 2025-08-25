Data actualizării: | Data publicării:

US Open. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pe panoul principal al turneului

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Jaqueline Cristian intra în concurs, marți, la US Open.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Solana Sierra (75 WTA), partida fiind programată pe arena 6 și va urma duelului dintre Francesca Jones și Eva Lys. Cele două se vor întâlni în premieră în circuit și trebuie spus că, dacă o va învinge pe argentiniancă, Sorana o va întâlni în runda secundă cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

Sorana vine câștigătoarea turneului de la Cleveland, se află la 16-a participare la US Open, unde în 2023 a obținut cea mai bună performanță, respectiv sferturile de finală, unde a fost învins chiar de Muchova.

Sorana Cîrstea (35 de ani) a revenit la începutul acestei săptămâni în TOP 100 mondial, după ce a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland în următoarele două zile. Românca a făcut un salt impresionant, de 41 de poziții, și este acum pe locul 71 în ierarhia WTA.

Jaqueline Cristian (50 WTA), a doua româncă pe panoul de la US Open, va disputa partida împotriva Daniellei Collins, (59 WTA). Cele două jucătoare au mai fost o singură dată adversare, la Madrid 2024, când americanca sa impus în 3 seturi.

Jqueline Cristian a mai jucat doar de două ori pe tabloul principal de la US Open, în 2022 și 2024, dar nu a trecut niciodată de primul tur. La ediția precedentă a fost învinsă în runda inaugurală de Daria Kasatkina (2-6, 4-6).

Gabriela Ruse  va avea o misiune extremă de dificilă. Aceasta o va întâlni pe Daria Kasatkina (17 WTA), cap de serie numărul 15. Românca traversează o perioadă  dificilă a carierei: după finala de la S'Hertogenbosch, Ruse nu a mai obținut nicio victorie, fiind eliminată încă din primul tur la Wimbledon, Praga, Montreal, Cincinnati și Cleveland.

