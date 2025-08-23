Data publicării:

 Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA) 

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

Sorana Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră și 18 minute.

Românca a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar în actul secund a fost nevoită să revină de la 2-4.

Cîrstea a avut 5 ași și 5 duble greșeli, în timp ce Zaharova (23 ani, 100 WTA) a comis 6 duble greșeli. Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 21.484 de dolari și 181 de puncte WTA.

În finală, românca o va înfrunta pe câștigătoarea dintre Ann Li (SUA) și Xinyu Wang (China/N.2).

Pentru Cîrstea este a șaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021). (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA) 
23 aug 2025, 08:11
Iga Swiatek, câștigătoare a turneului WTA de la Cincinnati
19 aug 2025, 09:12
Carlos Alcaraz a câștigat titlul la Cincinnati, după abandonul lui Jannik Sinner
19 aug 2025, 08:50
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
18 aug 2025, 08:49
Coco Gauff, în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)
15 aug 2025, 11:47
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz,  în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
14 aug 2025, 09:49
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA) 
14 aug 2025, 09:36
Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati
12 aug 2025, 08:03
Patricia Ţig şi Ilinca Amariei vor juca finala turneului ITF de la Cluj-Napoca
02 aug 2025, 21:20
Campioana de la Iași e română. Irina Begu a câștigat în premieră UniCredit Iași Open după ce a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann
20 iul 2025, 21:29
Irina Begu s-a calificat în finala turneului UniCredit Iaşi Open (WTA)
19 iul 2025, 22:04
Sorana Cîrstea, calificată în sferturile turneului UniCredit Iași Open (WTA)
17 iul 2025, 15:37
Echipa masculină de tenis de masă a României, campioană europeană la Under-19
15 iul 2025, 22:52
Jannik Sinner, în fruntea clasamentului ATP, după titlul de la Wimbledon 
14 iul 2025, 14:21
Iga Swiatek a câştigat turneul de la Wimbledon
12 iul 2025, 20:13
Arina Sabalenka: "Am uitat că sunt nr.1 mondial",  după eliminarea de la Wimbledon
11 iul 2025, 11:25
Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon
10 iul 2025, 09:00
Carlos Alcaraz, calificat în semifinale la Wimbledon 
09 iul 2025, 08:49
Novak Djokovic, în sferturile de finală la Wimbledon 
08 iul 2025, 08:10
Sorana Cîrstea și Ana Kalinskaia, calificate în sferturile probei feminine de dublu la Wimbledon 
07 iul 2025, 09:41
Carlos Alcaraz, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon
07 iul 2025, 09:26
Novak Djokovic atinge o bornă impresionantă la Wimbledon. Devine al treilea jucător din istorie care reușește acest lucru
05 iul 2025, 22:17
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la dublu feminin la Wimbledon 
03 iul 2025, 08:51
Gabriela Ruse și Marta Kostiuk, victorie clară la Wimbledon
02 iul 2025, 17:46
Novak Djokovic, calificat în turul al doilea la Wimbledon datorită unor „pastile miraculoase”
02 iul 2025, 15:57
S-a înregistrat cel mai rapid serviciu din istoria Wimbledonului
01 iul 2025, 13:42
Tenis: Emma Răducanu începe cu dreptul turneul britanic de la Wimbledon
30 iun 2025, 23:52
Tenis: Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Wimbledon
30 iun 2025, 20:00
Cine va ridica trofeul de la Wimbledon? Iată cele cinci pretendente la titlul feminin
25 iun 2025, 12:36
Emma Răducanu, calificată în sferturi la Queen's (WTA)  
13 iun 2025, 10:59
Turneul de tenis de la Wimbledon mărește premiile în bani, campionii vor primi câte trei milioane de lire sterline
12 iun 2025, 13:24
Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv
08 iun 2025, 23:43
Irina Begu, calificată în optimile probei de dublu la Roland Garros
31 mai 2025, 19:24
Novak Djokovic cucerește al 100-lea titlu din carieră, în Elveția. Coincidența interesantă între primul și cel mai recent trofeu câștigat
25 mai 2025, 09:55
Jaqueline Cristian, învinsă în finala de la Rabat
24 mai 2025, 16:44
Jaqueline Cristian luptă pentru primul titlu WTA 250 din carieră. Ora de disputare a partidei
24 mai 2025, 12:11
Emma Răducanu, eliminată în optimi la Strasbourg
21 mai 2025, 21:16
ATP Roma: Lorenzo Musetti - Alexander Zverev, rezultat în sferturile turneului
15 mai 2025, 11:24
România rămâne puternică în lumea tenisului. Gabriela Ruse s-a calificat în turul al doilea la Roma (WTA)
07 mai 2025, 19:43
Jucătoare de tenis din România, suspendată doi ani de ITIA. A recunoscut totul
02 mai 2025, 21:51
Schimbare majoră într-un turneu de tenis: Jucătoarele, plătite egal cu bărbații
07 apr 2025, 13:34
Jaqueline Cristian, în finala turneului WTA de la Puerto Vallarta
30 Martie 2025, 11:17
Djokovic nu este mulțumit de procesul PTPA împotriva ATP și WTA: „Am fost foarte activ în politica tenisului”
21 Martie 2025, 09:21
Surpriză la Indian Wells. Novak Djokovic, eliminat încă din turul 2
09 Martie 2025, 12:29
Surpriză la Indian Wells. Irina Begu câștigă un meci dificil și se califică în turul al doilea
06 Martie 2025, 08:31
Emma Răducanu, primele declarații după incidentul din Dubai: „Abia puteam să respir”
05 Martie 2025, 08:29
Novak Djokovic revine la Indian Wells, alături de Andy Murray. Schimbări importante ale suprafeței de joc
03 Martie 2025, 21:06
Simona Halep își descoperă o nouă pasiune în Dubai: golful
25 feb 2025, 10:06
Emma Răducanu, în lacrimi după confruntarea cu un fan în Dubai – WTA i-a interzis accesul
19 feb 2025, 08:55
Ion Țiriac vrea revoluție în scandalul de proporții din tenis! ”E gata să acționeze financiar și în instanță! E trucat până în măduva oaselor”
18 feb 2025, 22:30
Monica Niculescu, învinsă în proba de dublu la WTA. Primește premiu de participare de 10.380 de dolari
16 feb 2025, 17:58
Cele mai noi știri
acum 41 de minute
SUA şi Rusia, proiecte comune în Arctica şi Alaska. Putin "vede luminiţa de la capătul tunelului"
acum 54 de minute
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
acum 1 ora 8 minute
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
acum 1 ora 16 minute
Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile
acum 1 ora 30 minute
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
acum 1 ora 52 minute
Laura Cosoi rupe tăcerea despre soț și copii, după ce o fată i-a spus pe plajă că familia ei e minunată: Încerc cu ultimele forțe să țin totul împreună...
acum 2 ore 10 minute
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă despre diaspora
acum 2 ore 16 minute
 Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA) 
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel