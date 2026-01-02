€ 5.0985
Data actualizării: 16:47 02 Ian 2026 | Data publicării: 16:36 02 Ian 2026

Laura Cosoi, însărcinată a cincea oară
Autor: Ioana Dinu

laura-cosoi_03304100 Laura Cosoi - Foto: Facebook Laura Cosoi
 

Anunțul a fost făcut chiar de îndrăgita actriță. „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Multumim,...

Anunțul a fost făcut chiar de îndrăgita actriță.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Multumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe Facebook.

Actrița mai are patru copii: Lara, Vera, Rita și Aida. Soțul ei, Cosmin Curticăpean, este cel mai mare sprijin pentru ea. 

Actrița a dezvăluit că atât ea cât și Cosmin au visat mereu la o familie mare și spune că nu există binecuvântare mai mare decât aceea de a fi mamă. Cu toate acestea, actrița a recunoscut că o deranjează comentariile și criticile legate de decizia lor de a avea mai mulți copii.

„Nu-ți ajunge? Câți mai ai de gând să faci?", „Tot citim știri despre tine și sarcinile tale. Mâine poimâine aflăm că ești însărcinată cu al cincilea copil" - sunt doar câteva dintre comentariile răutăcioase ale internauților.

„Dacă mă mai întreabă cineva: Gata, te-ai oprit? Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!

A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie superpersonală", este mărturisirea vedetei.

