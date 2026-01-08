Fiica lui Beyoncé și Jay-Z a împlinit 14 ani! Blue Ivy are deja un CV impresionant

Blue Ivy a urcat pentru prima dată în topurile Billboard când avea doar câteva ore, după ce Jay-Z i-a folosit plânsul pentru piesa sa „Glory”. De atunci, a câștigat un premiu Grammy, a apărut în mai multe videoclipuri ale părinților săi, a debutat în lungmetraje și a mers în turnee în întreaga lume alături de mama sa.

Mai jos, puteți vedea câteva dintre cele mai mari realizări ale lui Blue Ivy Carter până la împlinirea vârstei de 14 ani:

A furat show-ul în timpul turneului Cowboy Carter al lui Beyoncé

După aparițiile sale zgomotoase la spectacolul din pauza meciului Super Bowl al mamei sale și la Renaissance World Tour, Blue Ivy a trecut la un alt nivel pentru Cowboy Carter Tour din 2025. Timp de trei luni și 32 de spectacole, adolescenta de 13 ani a dansat alături de mama sa pe parcursul concertului de trei ore. Ea a ocupat chiar centrul scenei pentru câteva momente solo, inclusiv un cover viral al hitului lui Beyoncé din 2006, „Déjà Vu”, pe care fanii l-au numit afectuos „Dèjà Blue”.

A cântat în timpul spectacolului din pauza meciului de Crăciun al NFL

Când Beyoncé a urcat pe scenă pentru a cânta în pauza meciului de Crăciun din orașul său natal, Houston, Blue Ivy era alături de ea. Fetița de 12 ani purta o pălărie de cowboy și o eșarfă cu inscripția „Cowboy Carter” în timp ce cânta alături de mama sa și de ceilalți dansatori.

A jucat în primul său lungmetraj

Blue Ivy a încheiat anul 2024 cu încă o realizare importantă. A debutat în lungmetrajul Mufasa: The Lion King, prequelul filmului The Lion King, în rolul Kiara.

„Părinții ei nu au fost implicați în alegerea ei pentru acest film”, a declarat regizorul filmului, Barry Jenkins, pentru PEOPLE.

„Ea a mai dat voce unui audiobook, Hair Love, împreună cu prietenul meu Matthew Cherry. Și mi-a plăcut foarte mult vocea ei. Pentru că atunci când începe acest film, totul se bazează pe voci. Mi-am dat seama că ea va aduce această inocență cu adevărat minunată, dar și cunoștințele unui copil foarte evoluat”, a explicat el.

S-a alăturat lui Beyoncé în turneul mondial Renaissance

Nu poți deveni dansatoare de rezervă pentru Beyoncé fără să depui efort, chiar dacă ești Blue Ivy.

În 2023, Blue Ivy s-a alăturat lui Beyoncé pe scenă, dansând alături de ea în turneul Renaissance. Participarea ei la mai multe spectacole trebuia să dureze doar o singură seară; însă, după ce a citit câteva comentarii negative despre prima ei reprezentație, fata de 11 ani a insistat să încerce din nou.

La fel ca mama ei celebră, Blue s-a apucat de treabă și a repetat mai mult până când și-a perfecționat talentul.

„Încă mai am pielea de găină când o văd urcând pe scenă”, a spus mândru Jay-Z într-un interviu cu Gayle King la CBS Mornings.

„S-a născut într-o viață pe care nu și-a dorit-o. Deci, de când s-a născut, a fost supusă unei atenții intense și a fost în centrul atenției publice, iar toată lumea are o părere despre ea, chiar și despre o fetiță, despre cum își aranjează părul. Așadar, faptul că se află pe scena aceea și își revendică puterea, iar piesa se numește „My Power” (Puterea mea), nu poți scrie un scenariu mai bun”, a spus el.

A dansat la Oscaruri

Blue Ivy a făcut o apariție fulgerătoare la Premiile Oscar 2022, în timp ce mama ei interpreta piesa „Be Alive” din filmul King Richard. Spre finalul numărului dramatic, spectatorii au zărit-o în centrul spectacolului (o puteți găsi la minutul cinci al videoclipului). Blue purta bijuterii verde neon și argintiu, la fel ca ceilalți artiști; singurul indiciu al statutului ei special de fiică a lui Beyoncé era perechea de ochelari de soare pe care o purta.

A ajutat la introducerea tatălui ei în Rock Hall

Într-un videoclip preînregistrat lansat în noiembrie 2021, Blue Ivy (pe atunci în vârstă de 9 ani) s-a alăturat mamei sale Beyoncé și altor vedete pentru a recita câteva dintre versurile celebre ale tatălui său rapper, în onoarea intrării acestuia în Rock and Roll Hall of Fame.

„Felicitări, S. Carter, ghost writer/Ai plătit prețul corect, așa că noi doar îți facem hiturile mai tari”, a spus ea, râzând adorabil în timp ce citea versul cenzurat din piesa lui Jay-Z din 1998, „Ride or Die”.

Este câștigătoare a unui premiu Grammy

Blue Ivy Carter a câștigat primul său premiu Grammy alături de mama sa superstar la gala Grammy 2021, luând acasă premiul pentru cel mai bun videoclip pentru „Brown Skin Girl”. La 9 ani, ea a devenit a doua cea mai tânără câștigătoare din istoria premiilor Grammy.

Duoul mamă-fiică a împărțit premiul cu colaboratorul piesei „Brown Skin Girl”, Wizkid, precum și cu regizoarea videoclipului, Jenn Nkiru.

Este câștigătoarea unui premiu MTV VMA

Dacă asta nu ar fi fost suficient, Blue alături de părinții ei în campania „About Love” a Tiffany & Co. a devenit cea mai tânără câștigătoare a premiului MTV Video Music Award pentru „Brown Skin Girl” în septembrie 2021, învingând alți nominalizați precum Justin Bieber, Billie Eilish, Chance the Rapper și Lady Gaga.

Este și câștigătoare a premiului BET!

La începutul anului 2020, Blue a primit prima sa nominalizare la premiile BET și a câștigat! În vara acelui an, ea a câștigat premiul pentru cel mai bun duo/grup pentru contribuția sa la „Brown Skin Girl”.

A narat o carte audio

Autorul cărții Hair Love, Matthew A. Cherry, a anunțat pe Instagram și Twitter, pe 9 noiembrie 2020, că Blue este naratoarea versiunii audio a cărții sale pentru copii.

Odată cu anunțul, Cherry a distribuit un scurt clip cu vocea lui Blue, în care vedeta prezenta cartea și se prezenta pe sine, pe fundalul unei fotografii a coperții.

„Dreamscape prezintă Hair Love, de Matthew A. Cherry. Narat de Blue Ivy Carter”, a spus ea.

Hair Love spune povestea emoționantă a unui tată de culoare care învață să-i aranjeze părul fiicei sale în timp ce soția sa este în spital. Așa cum află curând tânăra protagonistă, tatăl ei nu știe prea bine ce să facă cu părul ei, dar ei colaborează pentru a găsi o soluție.

Este talentată la machiaj

Micuța domnișoară Carter nu poate fi pusă la îndoială în ceea ce privește abilitățile sale de machiaj. Întrebați-o pe bunica ei, Tina Knowles. Creatoarea de modă și femeia de afaceri a împărtășit o fotografie cu incredibila realizare a nepoatei sale pe Instagram de Halloween, scriind: „Blue a mea este un make-up artist excelent! M-a transformat în bunica schelet!!❤️❤️”

În fotografie, Knowles-Lawson a fost transformată impecabil într-un schelet înfricoșător, cu ochi întunecați și scobiți și crăpături în craniu.

Îii dă indicații lui Beyoncé

Un clip faimos din culisele turneului Renaissance World Tour a dezvăluit că Blue are un cuvânt de spus în setlistul mamei sale. Când cântăreața a lansat ideea de a renunța la piesa „Diva”, fiica ei a protestat (cu succes!).

Este o vedetă video

Deși era imposibil să-i fure mama ei lumina reflectoarelor în albumul vizual Black Is King, Blue a strălucit în multiplele sale apariții, etalându-și chiar și impresionantele sale abilități de dans.

Alte apariții notabile au fost cele ale fraților mai mici ai vedetei, gemenii Rumi și Sir, tatăl ei Jay-Z, precum și Naomi Campbell, Pharrell, Jessie Reyez, Lupita Nyong'o, Tiwa Savage, Tierra Whack și numeroși alți actori afro-americani și africani și vedete Afrobeats.

Este un exemplu puternic pentru tinerele fete de pretutindeni

Poate că cea mai memorabilă parte din videoclipul „Spirit” al lui Beyoncé este la început, când i se alătură Blue. La mai puțin de un minut de la începutul videoclipului, în timp ce cântăreața stă singură în mijlocul deșertului, camera se îndreaptă brusc spre Blue, care poartă o rochie aproape identică cu cea a mamei sale. Blue este surprinsă privind în depărtare, cu părul fluturând în vânt, înainte de a se apropia de Beyoncé și de a intra în cadru. Apoi, ea întinde mâna către mama sa și îi zâmbește blând.

Este câștigătoare a premiului NAACP

Blue a câștigat premiul pentru cel mai bun duo/grup pentru contribuția sa la „Brown Skin Girl” la NAACP Image Awards 2020, devenind astfel cea mai tânără artistă care a câștigat un premiu important. Tina Knowles a lăudat realizarea importantă a nepoatei sale pe Instagram, scriind: „Bunica este foarte mândră de tine. 8 ani!!!! Le dai voce tuturor fetelor frumoase cu pielea maro.”

Are propria sa imagine animată

Când fiica sa s-a dovedit a fi și un rapper talentat în stilul freestyle la o vârstă fragedă, tatăl ei, Jay-Z, a găsit o modalitate de a pune în valoare talentul fetiței sale chiar la timp pentru ziua ei de naștere.

Rapperul a lansat un videoclip intitulat „Blue's Freestyle”, care este un fragment din albumul său 4:44, pentru a șasea aniversare a fiicei sale. Videoclipul, care a fost lansat pentru prima dată pe serviciul său TIDAL, arată un spectacol de talente școlare în desfășurare, cu micuța Blue așteptând în culise în timp ce este prezentată rutina ei de balet.

Părinții Beyoncé și Jay-Z, împreună cu frații Rumi și Sir, sunt arătați urmărind-o dansând. Îmbrăcată într-un costum roz de balerină, Blue execută o parte din coregrafie înainte de a ridica capul și pumnul pentru a prinde un microfon care cade în mâna ei și începe să cânte un rap freestyle.

Blue a apărut des în lucrările tatălui său, inclusiv în videoclipul „Family Feud”, alături de mama sa și de alte vedete.

A intrat în topul „Billboard” încă de la naștere

Înainte ca tânăra vedetă să fie învățată să folosească olița, plânsetele ei de nou-născut au fost preluate în piesa tatălui ei, Jay-Z, intitulată „Glory”. Vocea ei adorabilă a făcut-o cea mai tânără persoană care a ajuns vreodată în topurile Billboard.