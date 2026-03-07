€ 5.0941
DCNews Stiri Social Predoiu, anunțul zilei cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe 2025
Data actualizării: 20:41 07 Mar 2026 | Data publicării: 20:26 07 Mar 2026

Predoiu, anunțul zilei cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe 2025
Autor: Anca Murgoci

Predoiu Predoiu

Infracţionalitatea în ansamblu la nivel naţional a înregistrat, în anul 2025, o scădere de 11% faţă de anul 2024, situându-se sub media ultimilor zece ani, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe anul trecut.

Potrivit ministrului, instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au intensificat acţiunile de combatere a criminalităţii organizate, cu accent pe lupta împotriva traficului de droguri.

„Am întărit lupta împotriva criminalităţii organizate, mai ales în zona combaterii traficului de droguri. S-au organizat acţiuni ample în medii de interes operativ, au fost destructurate numeroase grupări infracţionale. Au fost capturate de peste şase ori mai multe droguri de mare risc în anul 2025 decât în anii precedenţi şi de două ori mai multe droguri de risc faţă de anul precedent", a declarat ministrul Cătălin Predoiu, conform unui comunicat al MAI.

Şedinţa de evaluare a activităţii MAI pentru anul 2025 a avut loc vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, şi a reunit conducerea ministerului, precum şi şefii structurilor din subordine.

În cadrul întâlnirii au fost analizate rezultatele obţinute în domeniul ordinii şi siguranţei publice, al gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi în cel al serviciilor publice comunitare.

Totodată, au fost stabilite principalele direcţii de acţiune şi priorităţile instituţionale pentru anul 2026, în vederea creşterii eficienţei activităţilor desfăşurate şi a consolidării siguranţei cetăţenilor.

„Pentru 2026, ceea ce aştept de la dumneavoastră este ceva simplu: fiţi profesionişti, fiţi patrioţi şi fiţi colegi unii cu alţii. Intrăm într-o lume în profundă schimbare, în care capacitatea de adaptare este cheia", a mai adăugat Cătălin Predoiu. 

VEZI ȘI: În ce țară și-au adus copiii doi prieteni ai lui Predoiu pentru a fi în siguranță 

România în Schengen: responsabilitate, securitate și încredere

„Aderarea completă a României la Spațiul Schengen reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru securitatea și integrarea europeană a țării noastre.

Este rezultatul unui efort instituțional susținut, desfășurat pe parcursul mai multor ani, dar și al recunoașterii faptului că România este astăzi un stat capabil să gestioneze responsabil o parte importantă a frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Intrarea în Spațiul Schengen nu înseamnă doar eliminarea controalelor la frontierele interne. Înseamnă, în primul rând, asumarea unei responsabilități sporite pentru securitatea europeană.

Ministerul Afacerilor Interne a avut un rol central în acest proces, prin dezvoltarea și consolidarea sistemului de management integrat al frontierelor. Structurile MAI au implementat măsurile necesare pentru a compensa absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și pentru a menține un nivel ridicat de securitate.

În anul 2025, România a fost supusă primei evaluări periodice Schengen, care a analizat modul în care sunt aplicate regulile europene în domenii esențiale precum managementul frontierelor, cooperarea polițienească sau returnarea migranților.

Rezultatul acestei evaluări este unul foarte important: raportul evidențiază bunele practici aplicate de România și nu a identificat neconformități în domeniul managementului frontierelor și al returnării.

Această evaluare confirmă faptul că România nu doar respectă standardele Schengen, ci contribuie activ la consolidarea acestui spațiu de securitate european.

Gestionarea frontierelor externe a rămas o prioritate majoră, în special în contextul presiunilor migraționiste din regiune. Activitatea structurilor MAI a condus la identificarea și destructurarea grupărilor de criminalitate organizată specializate în facilitarea migrației ilegale și în recrutarea ilegală a forței de muncă.

În același timp, valorile migrației ilegale au ajuns în 2025 la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, rezultat al acțiunilor integrate ale structurilor MAI și al cooperării strânse cu partenerii europeni.

Un element esențial al acestei evoluții îl reprezintă modernizarea continuă a sistemelor de control la frontieră. Operaționalizarea Sistemului Intrări/Ieșiri (EES) va contribui la accelerarea procesării pasagerilor, la fluidizarea fluxurilor de persoane și la creșterea securității, prin identificarea timpurie a riscurilor asociate criminalității transfrontaliere și migrației ilegale.

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne a continuat modernizarea infrastructurii de supraveghere a frontierelor, dezvoltarea componentei de supraveghere aeriană și consolidarea capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române.

Toate aceste demersuri reflectă o realitate simplă: România este astăzi un partener credibil în arhitectura europeană de securitate. Gestionarea frontierelor externe nu este doar o obligație tehnică. Este o responsabilitate strategică. Prin profesionalismul structurilor MAI și prin cooperarea cu instituțiile europene și cu statele membre, România contribuie la protejarea unui spațiu în care peste 400 de milioane de cetățeni circulă liber. Acesta este, în esență, sensul apartenenței noastre la Spațiul Schengen: libertate de circulație, dar și responsabilitate comună pentru securitatea Europei. Iar România își asumă această responsabilitate”, a mai zis Cătălin Predoiu.

catalin predoiu
mai
ministerul afacerilor interne
