Data publicării: 16:31 04 Mar 2026

Cum vrea să schimbe Ciucu fața Bucureștiului. Mai puțin eșapament, mai mulți pietoni și spațiu verde
Autor: Roxana Neagu

ciprian ciucu foto Facebook Ciprian Ciucu

Primarul General, Ciprian Ciucu, vrea să schimbe Capitala. Începe cu 40 de zone.

Ciprian Ciucu vrea să redea 40 de zone din Capitală bucureștenilor, prin mai mult spațiu verde și mai puține mașini. Zece vor fi prioritare. 

”Pregătim din timp regenerarea urbană a Bucureștiului. Am discutat cu un grup de arhitecți și urbaniști din PMB, dar și profesioniști independenți, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizăm 10 pentru proiecte de regenerare urbană în Centrul Bucureștiului.

Mă interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane. Nu am finalizat analiza, prioritizarea este în desfășurare.

Unele modificări, în 2026

Am evaluat ce se poate face mai rapid pe reparații, care zone necestă reconfigurări, adică PUZ-uri de regenearare urbană (ex. Calea Victoriei/Palatul Regal). Primele vor fi implementante începand din acest an, următoarele necesită pasi tehnici și birocratici suplimentari (documentații de urbanism, achiziții de proiectare și lucrări etc.) și vor dura mai mult.

Mai puțin eșapament

Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin. Pe fiecare proiect vor fi dezbateri publice temeince.

Bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Fiți alături de mine” a anunțat primarul general Ciprian Ciucu, pe Facebook. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
bucuresti
regenerare urbana
capitala
spatiu verde
masini
