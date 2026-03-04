Ripostele violente ale Iranului, care a bombardat zonele civile din Israel după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, au aruncat societatea din Israel într-o stare de panică permanentă, dar, în același timp, i-a și determinat pe oameni să devină mult mai responsabili de propriile vieți. Recent, Anca Tal, o româncă stabilită în Țara Sfântă, a vorbit despre un sentiment unic de fraternitate apărut în rândul locuitorilor.

În Petah Tikva nu au cauzat din fericire rachete iraniene, însă resturi ale acestora au ajuns la sol. L-am contactat pe Bogdan Alin Avram, român care locuiește în acest oraș, pentru a ne descrie situația de acolo și modul în care oamenii s-au auto-educat să facă față războiului.

„Au căzut câteva resturi de rachete la noi în oraș, însă, din fericire, fără victime. Situația e în continuare tensionată, pentru că am avut alarme și ieri, și peste noapte“, a precizat Bogdan Alin Avram.

Programul de somn al cetățeanilor din Israel a fost dat de cap, deoarece „alarmele de noapte sunt tare neplăcute, că te țin cam o oră, după care nu poți adormi imediat, mai ales dacă se tot repetă“, a punctat românul pentru DC News, adăugând că el merge la serviciu și trebuie să fie odihnit. A precizat însă că încearcă să doarmă câteva ore imediat ce ajunge acasă, după-amiaza, la 17:30.

Cum reușesc cetățenii din Israel să facă față atacurilor Iranului

Locuitorii din Israel au devenit foarte disciplinați în ceea ce privește alarmele de război, iar instinctul de auto-conservare își spune cuvântul în cel mai eficient mod cu putință, potrivit lui Bogdan Alin Avram.

„Oamenii sunt în siguranță, pentru că fac ce trebuie făcut în astfel de situații. Atunci când sună alarma, intri în adăpost! Avem bagajul de urgență pregătit și avem conștiința faptului că, în primul rând, noi trebuie să avem grijă de noi“, a precizat bărbatul.

Din fericire, „atacurile Iranului au devenit mai rare, probabil și faptul că lovesc și alte țări din zonă“, a punctat Bogdan Alin Avram, adăugând că „au început să se redeschidă mai multe afaceri și încurajator e că sunt știri despre deschiderea parțială a spațiului aerian, cu o frecvență de un avion pe oră“.