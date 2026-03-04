Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. A încălcat deja o tradiție veche de 47 de ani

Potrivit unui raport Iran International, care citează surse aflate în cunoștință de cauză, Adunarea Experților din Iran l-a ales pe clericul în vârstă de 56 de ani drept succesor al fostului ayatollah Ali Khamenei, lichidat în atacurile comune Statele Unite-Israel asupra Iranului, scrie WION.

Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este al doilea fiu al lui Ali Khamenei și a fost considerat de-a lungul ultimilor ani drept un potențial succesor, în ciuda faptului că nu a deținut nicio funcție publică oficială.

Cu toate acestea, se crede că a gestionat o mare parte din Biroul Liderului Suprem. Analiștii s-au referit adesea la el ca la un agent de putere care opera din umbră.

Cleric de rang mediu, Mojtaba ar fi servit în timpul războiului Iran-Irak și se spune că menține legături strânse cu Gărzile Revoluționare. În mare parte, a rămas departe de atenția publicului, ținând rareori discursuri și apărând rareori în presa de stat. Cu toate acestea, în cadrul structurii teocratice complexe a Iranului, influența sa a fost considerată de mulți ca fiind orice altceva decât minoră.

O predare de la tată la fiu nu ar fi lipsită de controverse. De la revoluția din 1979, Republica Islamică s-a prezentat ca o alternativă la monarhie, respingând conducerea ereditară. O tranziție de tip dinastic ar putea testa această afirmație și ar putea fi supusă unor analize amănunțite, atât în ​​Iran, cât și în străinătate.

Potrivit Iran International, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a jucat un rol decisiv în succesiunea lui Mojtaba.

„CGRI a exercitat presiuni puternice asupra grupului de clerici reuniți pentru a-l alege pe Mojtaba drept noul lider al regimului”, a relatat publicația. Nu a existat nicio confirmare imediată din partea autorităților statului.

Liderul suprem se află în centrul sistemului politic iranian, având ultimul cuvânt în ceea ce privește politica externă, apărarea și chestiunile cheie ale statului. Liderul suprem este, de asemenea, comandantul-șef al forțelor armate, inclusiv Garda Revoluționară, care a fost desemnată organizație teroristă de către Statele Unite în 2019.