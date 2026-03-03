Un elev de 14 ani din Botoșani a murit subit la ora de sport. Ancheta Poliției

Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă după ce un adolescent în vârstă de 14 ani a murit, marţi, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la ora de sport.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani a transmis că adolescentul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu.
"S-a constituit echipă operativă formată din poliţişti judiciari şi criminalişti, care s-au deplasat la faţa locului pentru a efectua cercetări cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul. Totodată, a fost demarată o anchetă pentru infracţiunea de ucidere din culpă, urmând a fi dispusă efectuarea unei autopsii care v-a stabili cu exactitate cauza decesului", au notat reprezentanţii Poliţiei.
De asemenea, oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani au transmis că elevul s-a prăbuşit brusc din picioare. El a fost găsit de cadrele medicale în stop cardio-respirator.
"Astăzi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, dispeceratul medical a fost sesizat cu privire la prăbuşirea bruscă din ortostatism a unui adolescent în vârstă de 14 ani, aflat în sala de sport a unei unităţi de învăţământ din judeţ. Pe baza informaţiilor furnizate telefonic, medicul coordonator din dispecerat a ridicat suspiciunea de stop cardio-respirator şi a oferit instrucţiuni pentru iniţierea imediată a manevrelor de suport vital de bază (BLS) de către personalul prezent la faţa locului", au transmis cadrele medicale.
"Manevrele de resuscitare au fost făcute continuu până la venirea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani tip C2 cu medic, ce a preluat cazul şi a instituit protocolul avansat de resuscitare (ALS). Pacientul a fost transportat în curs de resuscitare la Compartimentul de Primiri Urgenţe Pediatrie, pentru continuarea manevrelor şi evaluare medicală de specialitate", au mai transmis sursele citate.
Copilul a murit în Centrul de Primiri Urgenţe de la Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 'Mavromati', notează Agerpres.
de Anca Murgoci