Subcategorii în Stiri

Un elev de 14 ani din Botoșani a murit subit la ora de sport. Ancheta Poliției
Data actualizării: 17:47 03 Mar 2026 | Data publicării: 17:47 03 Mar 2026

Un elev de 14 ani din Botoșani a murit subit la ora de sport. Ancheta Poliției
Autor: Andrei Itu

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă după ce un adolescent în vârstă de 14 ani a murit, marţi, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la ora de sport.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani a transmis că adolescentul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu.

"S-a constituit echipă operativă formată din poliţişti judiciari şi criminalişti, care s-au deplasat la faţa locului pentru a efectua cercetări cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul. Totodată, a fost demarată o anchetă pentru infracţiunea de ucidere din culpă, urmând a fi dispusă efectuarea unei autopsii care v-a stabili cu exactitate cauza decesului", au notat reprezentanţii Poliţiei.

Elevul s-a prăbuşit brusc din picioare, la ora de sport

De asemenea, oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani au transmis că elevul s-a prăbuşit brusc din picioare. El a fost găsit de cadrele medicale în stop cardio-respirator.

"Astăzi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, dispeceratul medical a fost sesizat cu privire la prăbuşirea bruscă din ortostatism a unui adolescent în vârstă de 14 ani, aflat în sala de sport a unei unităţi de învăţământ din judeţ. Pe baza informaţiilor furnizate telefonic, medicul coordonator din dispecerat a ridicat suspiciunea de stop cardio-respirator şi a oferit instrucţiuni pentru iniţierea imediată a manevrelor de suport vital de bază (BLS) de către personalul prezent la faţa locului", au transmis cadrele medicale.

Copilul a murit în Centrul de Primiri Urgenţe a Spitalului Județean din Botoșani

"Manevrele de resuscitare au fost făcute continuu până la venirea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani tip C2 cu medic, ce a preluat cazul şi a instituit protocolul avansat de resuscitare (ALS). Pacientul a fost transportat în curs de resuscitare la Compartimentul de Primiri Urgenţe Pediatrie, pentru continuarea manevrelor şi evaluare medicală de specialitate", au mai transmis sursele citate.

Copilul a murit în Centrul de Primiri Urgenţe de la Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă 'Mavromati', notează Agerpres.

Vezi și - Diferența dintre atacul de cord și stopul cardiac. Cum le distingi. Dr. Anca Tâu: Ambele pot ucide, dar diferit

