Trump are „mână liberă” privind durata conflictului din Iran. Pete Hegseth: „Acesta nu e Irakul”

Președintele american Donald Trump „are mână liberă” când vine vorba despre durata operațiunii militare din Iran, a declarat Secretarul de Război al Statelor Unite ale Americii, Pete Hegseth, luni după-amiază, 2 martie.

Trump decide cât va dura războiul, spune Hegseth

El nu a putut estima clar o durată a administrației Trump pentru conflictul din Iran. „Președintele Trump are toată libertatea din lume să vorbească despre cât ar putea dura sau nu - patru săptămâni, două săptămâni, șase săptămâni. Se poate scurta. Se poate prelungi”, a spus el într-o conferință de presă, potrivit SkyNews.

Hegseth a adăugat că SUA vor „face ceea ce este necesar, după propriul nostru calendar” și că „vom executa la comanda sa (n.r. Trump) obiectivele pe care ni le-am propus să le atingem”.

Pete Hegseth a mai spus că SUA „nu a început acest război, dar îl vom termina”, adăugând că regimul iranian poartă război împotriva SUA „de 47 de ani”.

Pete Hegseth: „Acesta nu e Irakul”

El a criticat comparațiile cu implicarea SUA în Irak între 2003 și 2011, invocând descrierea lui Donald Trump a războiului din Afganistan ca fiind „prostească”.

„Acesta nu e Irakul”, a spus el. „Către instituțiile media și stânga politică care urlă războaie fără sfârșit - opriți-vă”, a declarat Hegseth. „Acesta nu este Irakul. Acesta nu este fără sfârșit. Am fost acolo la ambele. Generația noastră știe mai bine - și, la fel, și acest președinte”. El a mai punctat că această operațiune este o „misiune clară, devastatoare și decisivă”, care are scopul de a „distruge amenințarea rachetelor, de a distruge marina, fără arme nucleare”.

Vor trimite SUA soldați americani în Iran?

Hegseth nu a exclus, în același timp, posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teren în Iran: „Vom merge până unde trebuie”, a spus el. „Președintele Trump se asigură că dușmanii noștri înțeleg că vom merge până unde trebuie pentru a promova interesele americane. Dar nu suntem proști în privința asta. Nu trebuie să aduni 200.000 de oameni acolo și să stai 20 de ani”, a mai spus el.

„Au făcut-o prin sângele poporului nostru. Mașini-capcană în Beirut, atacuri cu rachete asupra navelor noastre, crime la ambasadele noastre, bombe pe marginea drumului în Irak și Afganistan, finanțate și înarmate de Forța Quds iraniană și ucigașii IRGC”. El a numit operațiunea aeriană americană împotriva Iranului „cea mai letală, cea mai complexă și cea mai precisă operațiune aeriană din istorie”.

Totodată, Secretarul american de Război a spus că Iranul „construia rachete și drone puternice pentru a crea un scut convențional pentru ambițiile lor de șantaj nuclear” și că SUA doreau o soluție pașnică, dar „Teheranul nu negocia”. „Amânau, câștigând timp pentru a-și reîncărca stocurile de rachete și a-și relua ambițiile nucleare. Scopul lor? Să ne țină ostatici, amenințând că ne vor ataca forțele. Ei bine, președintele Trump nu face astfel de jocuri”.

El a mai spus că actualul conflict „nu este un așa-numit război de schimbare de regim, dar regimul s-a schimbat cu siguranță și lumea este într-o situație mai bună datorită acestui lucru astăzi. În disperarea lor, inamicul este demascat în timp ce rachetele și dronele iraniene cad fără discriminare asupra hotelurilor, aeroporturilor, apartamentelor și altor ținte civile ale vecinilor lor”.

Generalul american al Forțelor Aeriene, Dan Caine: „Vom învinge”

Generalul Forțelor Aeriene, Dan Caine, a declarat că operațiunile americane în Orientul Mijlociu vor continua.

„Operațiunile vor rămâne active în Orientul Mijlociu și în întreaga lume”, a spus generalul Forțelor Aeriene, Dan Caine, președintele Statului Major Interarme.

El a spus că trupele SUA „sunt pregătite nu doar să mențină presiunea, ci și să răspundă și să se adapteze după cum este necesar”.

„Forța comună a Americii își păstrează credibilitatea, capacitatea și flexibilitatea de a răspunde oricărei situații neprevăzute oriunde în lume, în orice moment”.

El a avertizat că cei „care ne-ar testa hotărârea sau ar amenința Statele Unite, aliații sau interesele noastre” ar trebui să înțeleagă că „putem ajunge la voi, putem susține lupta și putem escalada lupta și vom învinge”.

Dan Caine a mai spus că atacurile SUA și ale Israelului au dus la „superioritatea aeriană locală” în tot Iranul. El adăugat că acest lucru ar ajuta la o mai bună protejare a forțelor SUA și le-ar permite să își continue activitatea. Operațiunile cibernetice și spațiale ale SUA au „generat în mod constant efecte suprapuse pentru a perturba, dezorienta și a deruta inamicul”, a mai punctat el.