În cadrul emisiunii „Răspundem! Sâmbăta”, realizată de Mihail Jianu și moderată de Dana Iancu, invitații au abordat un subiect sensibil, dar frecvent întâlnit: disfuncțiile sexuale.

Medicul Liviu Adrian și psihologul Radu Leca, discuția a vizat atât criteriile clinice de diagnostic, cât și componenta psihologică și emoțională a acestor tulburări.

Când devine o problemă o disfuncție sexuală?

Dana Iancu a deschis discuția cu o întrebare esențială: Cât de des trebuie să apară o problemă ca să fie considerată disfuncție sexuală?



„Dacă este să ne luăm după ghiduri, ar trebui să apară în minim șase luni și să existe undeva între 80-100% din cazuri pentru că există posibilitatea să fie o lună de zile de stres la serviciu, în familie și să apară această disfuncție sexuală, dar nu le luăm în considerare. Deci în perioada asta de șase luni ar trebui să apară mai tot timpul, fie că e vorba la bărbați sau fie că este vorba la doamne. Dacă după șase luni există, putem să începem să investigăm ce se întâmplă”, a explicat Dr. Liviu Adrian.

Mintea și corpul: unde începe, de fapt, problema?

Discuția a trecut firesc din zona criteriilor medicale către mecanismele profunde care leagă psihicul de reacțiile fizice.

„Disfuncția sexuală în primul rând este interfața și conexiunea în același timp dintre minte și corp. Această disfuncție sexuală începe în cap și se termine în corpul nostru. Și aici apar problemele: dacă avem tulburări de dorință, tulburări de orgasm, durere, apar probleme și totul se derulează ca un film în mintea noastră și corpul răspunde și interacționează la nevoile noastre, la cerințele noastre”, clarifică Mihail Jianu, realizatorul emisiunii.

Acesta a explicat că dezechilibrele apar atunci când există o ruptură între dorințe și realitate, între cerințele interioare și capacitatea de a le gestiona:

„Dacă avem grijă la stres, avem o alimentație adecvată, un somn specific și ne hidratăm, totul decurge normal în mintea noastră și mintea noastră dă un impuls corpului că totul este în regulă. Dacă mintea noastră este în ceață, apare frica, durerea, hiperexcitarea sau lipsa excitării, apar problemele”.

Disfuncția situațională și anxietatea de performanță

Psihologul Radu Leca a adus în discuție un tip aparte de tulburare: „Cea mai interesantă este disfuncția sexuală de tip situațional. Ce ne poți spune despre structura asta de disfuncție sexuală situațională? Mihail, ai întâlnit la cabinet?”

Mihail Jianu a confirmat frecvența acestui tip de problemă: „Da, este poziționată din punctul meu de vedere cu anxietatea de performanță, adică facem comparație cu alte persoane, că sunt mai apți în pat, că rezistă și atunci apare blocajul la acel nivel de comparație, de performanță”.

Radu Leca a completat cu o explicație psihosomatică amplă: „Din punct de vedere psihosomatic, alterând noțiunile de anxietate și elemente de stres și post-stres în baza unui zgomot, a unei culori, a unei nuanțe, a unui miros sau a unei calități de textură, pe ideea de loc în care se întâmplă și având amintiri din vechile relații sau gândindu-ne la partenerul actual cu alți parteneri cu care a fost apare această disfuncție de tip erectil sau în cazul femeilor imposibilitatea de a intra în zona de intimitate cu dorință, tocmai pe ideea că există aceste plăzmuiri. Practic avem de a face cu o proiecție virală care nu are legătură cu realitatea”.

Cele mai frecvente disfuncții la bărbați și femei

Întrebat despre tipologiile cel mai des întâlnite, Dr. Liviu Adrian a detaliat:

„Dezechilibrele astea pot să apară de la început de la ideea de dorință sexuală, se poate întâmpla atât la bărbat, dar mai ales la femeie având mai multe cauze, atât organice cât și psihologice, poate să apară în timpul stimulilor sexuale, are excitații. Pot să apară în timpul actului sexual o lipsa orgasmului la femeie sau o întârziere a ejaculării la bărbat sau chiar o durere la penetrare sau o durere în timpul actului sexual din diferite cauze. Premenopauza și menopauza sunt una dintre cauzele organice după care, din punct de vedere psihologic, probabil că există niște traume și aici colegul din Spania o să ne spună mai multe și pot să apară și la final în perioada de climax. Există bărbați a căror ejaculare este mult întârziată sau chiar există o lipsă a ejaculării”.