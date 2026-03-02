Luni, 2 martie, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi președinte al Universității Ecologice din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Revoluția AI: Impactul asupra civilizației

De la Universitatea din Bologna la Universitatea Digitală. Provocarea AI

Universitatea și Inteligența Artificială - o schimbare de paradigmă?

Educația academică și cercetarea științifică în Era Inteligenței Artificiale

AI și creația științifică. Originalitate, etică, drepturi de autor

Ce înseamnă AI pentru cunoaștere și evoluție?

Viitorul AI și viitorul Umanității

