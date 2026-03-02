€ 5.0972
Revoluția AI și impactul asupra civilizației. Prof. univ. dr. Mircea Duțu, invitat la DC Edu
Data actualizării: 11:43 02 Mar 2026 | Data publicării: 11:41 02 Mar 2026

EXCLUSIV Revoluția AI și impactul asupra civilizației. Prof. univ. dr. Mircea Duțu, invitat la DC Edu
Autor: Elena Aurel

technology-human-touch-inteligenta-artificiala_86008000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

Prof. univ. dr. Mircea Duțu este invitatul lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 2 martie, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi președinte al Universității Ecologice din București, vine la emisiunea DC Edu, moderată de Sorin Ivan.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Revoluția AI: Impactul asupra civilizației

De la Universitatea din Bologna la Universitatea Digitală. Provocarea AI

Universitatea și Inteligența Artificială - o schimbare de paradigmă?

Educația academică și cercetarea științifică în Era Inteligenței Artificiale

AI și creația științifică. Originalitate, etică, drepturi de autor

Ce înseamnă AI pentru cunoaștere și evoluție?

Viitorul AI și viitorul Umanității

Emisiunea va fi transmisă luni, 2 martie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube. 

Rămâneţi alături de noi! 

DC EDU
sorin ivan
mircea dutu
inteligenta artificiala
provocari
