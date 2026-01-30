Luna februarie începe cu un eveniment astrologic foarte intens! Este vorba de Luna Plină din Leu de pe 2 februarie. Acum, în fiecare an, avem un asemenea eveniment. Însă, în 2026, acesta va fi memorabil. Pentru că, în semnul opus Lunii, Vărsătorul, nu se va afla doar Soarele, ci vom avea un întreg steliium. Recapitulăm! Soare, Mercur, Venus, Marte și Pluto. O configurație rară, care se poate manifesta precum o forță uimitoare, dar precum și o împovărare.

Soarele în Vărsător vorbește despre puterea colectivității, iar Luna din Leu aduce în discuție puterea liderilor.

Pentru că avem de-a face cu semne fixe, este clar că, în unele situații, va fi nevoie de un declic pentru a trece la fapte.

Orice Lună Plină se poate manifesta prin încheierea unui capitol, prin renunțarea la o relație/un parteneriat sau prin apariția unor emoții puternice.

Despre acest aspect astrologic, efectele acestuia și cum vor fi influențate toate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.