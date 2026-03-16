Invitat la interviurile DC News, Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica, a vorbit despre contracția economiei României din ultimul an și a făcut o previziune pentru perioada următoare, după ce a anticipat corect intrarea României în recesiune tehnică.

„Văzând datele de acum cu România în recesiune tehnică, primul care a anunțat asta a fost Remus Borza, la un interviu din noiembrie 2025“, a spus Bogdan Chirieac.

„Și la interviul cu Val Vâlcu de pe 31 ianuarie 2026, când anticipam o creștere economică de 0,6%, care a fost confirmată pe 13 februarie de INS. Chiar cu o zi înainte, pe 12 februarie, FMI anticipa o creștere economică pe 2025 de 1,1%. Noi, încă din noiembrie și ianuarie am anticipat corect - 0,6%.

La fel, spuneam încă de anul trecut și am reluat această ipoteză la interviul din ianuarie, că și trimestrul 4 din 2025 va consemna tot o contracție economică, adeverită, din păcate. A fost chiar mai mare decât anticipam valoric - 1,9%, cu minus. Cu alte cuvinte, avem două trimestre consecutive de contracție economică, iar din 13 februarie, oficial suntem în recesiune tehnică“, a spus Remus Borza.

CITEȘTE ȘI - Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă

Remus Borza: Ce se va întâmpla cu economia României în perioada următoare

În dialogul cu Bogdan Chirieac, Remus Borza a mai făcut o previziune privitoare la economia României, cu atât mai mult cu cât situația politică internă este destul de fragilă, iar contextul internațional nu este unul prielnic.

„Mai dau iarăși o veste proastă - sper să nu am dreptate, dar, din păcate voi avea. Și T1 din 2026 va fi tot pe minus și, practic, recesiunea continuă. Vom avea trei trimestre consecutive și la cum evoluează lucrurile în plan intern și la nivel global, va fi o recesiune în toată puterea cuvântului“, a mai precizat avocatul Remus Borza.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Victor Ponta, supărat pe Ilie Bolojan: "99% dintre români nici nu știu ce înseamnă recesiune"