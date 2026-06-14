Adrian Veştea l-a sunat şi i-a dat mesaj lui Ilie Bolojan. Preşedintele PNL nu a răspuns

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veştea, premierul desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, a declarat că i-a transmis un mesaj preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, dar şi că l-a sunat. Nu a primit, momentan, niciun răspuns.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost cel care a deschis subiectul.

"Aţi vorbit astăzi cu domnul Ilie Bolojan?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"L-am sunat, i-am scris mesaj. Urmează, cu siguranţă, să ne vedem mâine (n.r. luni, 15 iunie). Mă voi vedea cu dumnealui. Cred că suntem oameni maturi, fiecare dintre noi avem o expertiză, un parcurs, ne-am respectat şi ne vom respecta permanent. Venim din administraţie, unde am avut contact direct cu cetăţenii, am avut ocazia să implementăm proiecte pentru comunităţi. Ce a contat şi în situaţia mea, şi în situaţia dumnealui, este că mereu am câştigat categoric", a declarat Adrian Veştea la România TV.

"Dacă mâine conducerea partidului decide că nu vrea să vă acorde sprijinul, ce veţi face? Îi veţi spune preşedintelui Nicuşor Dan că vă retrageţi sau mergeţi până la capăt?", a mai întrebat Bogdan Chirieac.

"Voi merge până la capăt. Sunt o persoană hotărâtă, îmi voi asuma acest lucru. Nu sunt o persoană care depinde neapărat de această situaţie. Dar eu am toată convingerea că, în urma discuţiilor avute cu colegii mei şi cu reprezentanţi din alte partide, că acest guvern va trece cu majoritate mare", a punctat Veştea.

Adrian Veştea vrea vot în Parlament pentru Guvern săptămâna viitoare

Premierul desemnat Adrian Veştea afirmă că guvernul pe care îl va propune va obţine voturile necesare, menţionând că este hotărât să meargă până la capăt şi are convingerea că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână.

"Sunt lucruri care până la urmă îţi creează o provocare şi cred că suntem obligaţi ca în astfel de momente grele un om politic să fie în măsură să răspundă acelor solicitări, să nu fie un laş, iar eu mi-am asumat acest lucru, indiferent ce ştiu de tot felul de presupuneri, de consecinţe, eu sunt hotărât să merg până la capăt, sunt hotărât şi am toată convingerea că va exista un guvern până la finalul acestei săptămâni, iar în felul acesta cred că cu toţii vom trece într-o nouă etapă. Ne-am săturat de această perioadă de interimat de 40 de zile, vedem cu toţii ce înseamnă din punct de vedere al costurilor economice pe care le avem şi este obligaţia noastră, a celor care facem politică şi care avem curajul să ne asumăm responsabilitatea în astfel de momente grele să scoatem ţara din situaţia în care este", a declarat Veştea duminică, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că nu va uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituţie pentru a cere votul de învestitură, conform Agerpres.

"Nu voi uza de acest termen, îmi propun cât de repede şi nu cred că este necesar să stăm în dezbateri, în tensiuni în tot felul de modalităţi de a emoţiona pe unii sau pe alţii. Cred că este necesar să fim pragmatici, lucru care de altfel mă şi caracterizează, nu pierd timpul şi îmi doresc de fiecare dată să folosesc eficient fiecare perioadă a zilei şi a vieţii mele", a precizat premierul desemnat.