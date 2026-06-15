Grevă de avertisment miercuri la Vamă, timp de două ore. Nemulțumiri legate de salarii și legea salarizării

Punct de frontieră între România și Republica Moldova, Albița-Leușeni. Sursa foto: Agerpres

Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă pentru salariații Autorității Vamale Române, a anunțat organizarea unei greve de avertisment miercuri, în intervalul 12:00 - 14:00. Decizia vine pe fondul unor nemulțumiri legate de condițiile de muncă și de drepturile profesionale și salariale ale angajaților.

Potrivit reprezentanților sindicali, unul dintre principalele motive ale protestului îl reprezintă lipsa încheierii acordului colectiv de muncă, situație care afectează finanțarea măsurilor dedicate sănătății și securității la locul de muncă, precum și programelor de pregătire profesională.

Printre problemele semnalate se află și prevederile din proiectul noii legi a salarizării referitoare la personalul vamal. Angajații susțin că anumite categorii nu beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare, inclusiv cei care își desfășoară activitatea în punctele de frontieră sau cei care lucrează cu câini de serviciu.

De asemenea, sindicaliștii afirmă că munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale nu este compensată în mod corespunzător și reclamă absența sporului pentru radiații destinat personalului care utilizează aparate de control nedistructiv.

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Sindicatul avertizează asupra impactului asupra serviciilor vamale

„Această situaţie generează dificultăţi profunde şi afectează nu doar angajaţii, ci şi calitatea serviciilor oferite cetăţenilor şi societăţilor comerciale care derulează operaţiuni vamale. Înţelegem şi regretăm disconfortul ce va fi creat călătorilor şi operatorilor economici din cauza acestei greve de avertisment, însă subliniem că drepturile şi condiţiile de muncă ale angajaţilor vamali trebuie respectate iar scopul acţiunii este atragerea atenţiei autorităţilor române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal şi rămase nerezolvate de ani de zile”, se arată în comunicatul transmis de sindicat, potrivit Agerpres.

Sindicatul Național Meridian susține că tentativa de soluționare pe cale amiabilă a conflictului de muncă a eșuat din cauza lipsei de dialog și a neparticipării reprezentanților instituției la procedura de conciliere.

În final, organizația sindicală solicită autorităților să demareze negocieri reale și transparente și să adopte măsuri rapide pentru respectarea drepturilor angajaților din sistemul vamal.

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