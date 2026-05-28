Vameșii protestează după noua lege a salarizării: Controale mult mai stricte și timpi de așteptare mai mari la frontieră

Forma de protest aleasă de angajați presupune respectarea strictă a tuturor procedurilor legale. Inspectorii vor efectua controale detaliate asupra documentelor și mărfurilor, atât în punctele de trecere a frontierei, cât și în interiorul țării.

Sindicaliștii spun că această abordare va respecta cadrul legal, dar poate duce la încetinirea fluxului de verificare a bunurilor și documentelor.

Nemulțumiri legate de salarii și condiții de muncă

Măsurile de protest sunt generate de mai multe probleme reclamate de angajați. Printre acestea se află prevederile din proiectul noii legi a salarizării, deficitul de personal, condițiile de muncă și neaplicarea unor drepturi deja prevăzute de lege.

Sindicatul mai invocă și lipsa unui dialog constant și eficient cu factorii de decizie.

Posibile întârzieri la frontieră și în vămi

În timpul protestului, activitatea vamală va continua, dar cu aplicarea strictă a procedurilor operaționale. Acest lucru poate duce la timpi mai mari de așteptare în punctele de frontieră și la întârzieri în procesarea operațiunilor din interior.

Sindicatul Național Meridian a transmis, potrivit Agerpres, către conducerea AVR notificări privind posibilitatea declanșării unui conflict de muncă. Printre formele de protest luate în calcul se află greva de avertisment și greva generală.

„Cu toate că am solicitat de-a lungul anilor rezolvarea acestor situaţii, din păcate, nu există încă semnale că se vor soluţiona prea curând şi în acest sens, cerem autorităţilor competente iniţierea de urgenţă a unor negocieri reale şi identificarea unor soluţii concrete pentru remedierea tuturor acestor probleme”, se arată în comunicatul sindicaliștilor.

Sindicatul Național Meridian reprezintă mai mult de o treime dintre angajații Autorității Vamale Române, ceea ce îi conferă o poziție importantă în negocierile cu instituția.