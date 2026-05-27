DNA a descins la Primăria Iași, în dosarul Păcura. Ce nume apar în anchetă

Ancheta este legată de dispariția unei cantități importante de păcură din stocurile CET II Holboca, prejudiciul estimat depășind 2 milioane de lei.

Ancheta vizează atât lipsa combustibilului din depozite, cât și modul în care autoritățile locale ar fi încercat ulterior să justifice situația prin acte și plăți către Rezervele Statului, informează bzi.ro.

Potrivit sursei citate, cazul a ieșit la iveală în anul 2022, în contextul în care statul român intenționa să trimită păcură către Republica Moldova, aflată atunci într-o situație energetică dificilă. În urma verificărilor făcute la CET II Holboca, autoritățile au constatat că o parte din combustibilul depozitat nu mai putea fi folosit corespunzător, fiind amestecat în mare parte cu apă.

Ulterior, controalele au arătat că din stocuri lipseau peste 500 de tone de păcură. Valoarea cantității dispărute a fost estimată la mai mult de 2 milioane de lei.

Potrivit informațiilor din anchetă, suma ar fi fost achitată către Rezervele Statului pentru a acoperi lipsa combustibilului. Procurorii verifică acum cine a aprobat plata și dacă documentele întocmite ulterior pentru justificarea consumului de păcură respectă realitatea.

În acest dosar au fost deja audiate mai multe persoane din cadrul Primăriei Iași și din sistemul local de termoficare. Printre cei chemați la DNA s-a aflat și Alin Aivănoaei, alături de alți responsabili din domeniul energetic.

În anchetă apare și numele primarului Mihai Chirica, despre care procurorii verifică dacă a aprobat plata celor peste 2 milioane de lei pentru acoperirea cantității lipsă de păcură.