Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis că armata obligatorie reprezintă doar o perioadă asimilată stagiului de cotizare și nu poate fi tratată ca activitate profesională efectiv desfășurată în condiții speciale de muncă.

Controversa a apărut într-un proces în care s-a ridicat problema modului în care trebuie interpretată legislația pensiilor în cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar obligatoriu. Astfel că instanța a fost întrebată dacă perioada armatei poate fi inclusă la calculul reducerii vârstei standard de pensionare pentru cei care au lucrat în condiții speciale.

Unele persoane au susținut că anii petrecuți în serviciul militar obligatoriu ar trebui tratați similar perioadelor lucrate efectiv în astfel de condiții, dosarul ajungând la Înalta Curte prin procedura hotărârii prealabile, mecanism folosit atunci când instanțele solicită clarificări privind interpretarea unor dispoziții legale.

Judecătorii au explicat în motivare cum trebuie interpretată legea. Instanța supremă arată că beneficiile privind reducerea vârstei standard de pensionare sunt acordate exclusiv pentru activitatea profesională efectiv desfășurată în condiții speciale sau deosebite.

Judecătorii subliniază că stagiul militar obligatoriu are statutul unei perioade asimilate stagiului de cotizare și nu poate fi echivalat cu munca efectiv prestată în condiții grele. Această interpretare este considerată importantă pentru practica instanțelor și pentru modul în care casele de pensii analizează dosarele de pensionare.

Astfel, anii petrecuți în armată sunt luați în calcul la stabilirea vechimii totale necesare pentru pensie.

În schimb, perioada nu poate fi folosită pentru reducerea vârstei standard de pensionare rezervată celor care au lucrat efectiv în condiții speciale sau deosebite. Mulți români sperau că serviciul militar obligatoriu ar putea fi valorificat și pentru obținerea acestui avantaj.