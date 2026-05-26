Cel mai important sfat de conducere defensivă. Titi Aur: În jungla din România, trebuie să te aștepți la așa ceva

Traficul din România îi obligă pe șoferi să fie permanent pregătiți pentru orice situație neprevăzută, în special în haosul creat în București, punctează Titi Aur, instructor de conducere defensivă. El a oferit un sfat conducătorilor auto, în exclusivitate pentru DCNews.

„Din punct de vedere al conducerii defensive, sfatul meu este că, în jungla din România, trebuie să te aștepți și la așa ceva. Dacă mergi pe varianta că cel de lângă tine o să respecte cele trei feluri de reguli - de circulație, de defensivă și de bun-simț, s-ar putea să fii cu mașina șifonată; ca să nu spun că, în anumite situații, chiar și accidentat mai rău. Avem astfel de specimene în trafic”, a punctat Titi Aur la emisiunea „DC Conducem” de la DCNews.

Cum ar putea șoferii din Capitală să câștige, de fapt, timp în trafic

Blocarea intersecțiilor din Capitală de către șoferii grăbiți, care, paradoxal, încearcă să câștige câteva secunde în trafic, contribuie, de fapt, la aglomerarea generală și la paralizarea circulației, mai spune Titi Aur. Dacă s-ar respecta anumite reguli, în mod sigur șoferii din București „ar avea o mare surpriză”, mai transmite acesta.

„Este o mișcare browniană. În loc să se respecte niște reguli simple, clare. Dar în realitate, se duc unii că găsesc ei loc (n.r. în intersecție), se blochează și nu fac decât rău. Și, cred ei, că vor câștiga ceva. Poate atunci, pe moment, câștigi că nu mai stai la semafor, că te-ai strecurat și aparent ai câștigat.

Practic, însă, ai contribuit la blocajul ăsta general. Și, de fapt, ajungem să ne blocăm singuri. Eu mă bag în intersecția asta și blochez, și de fapt îl blochez pe un altul, care îl blochează pe altul, care altul, la un moment dat, mă blochează pe mine în următoarea intersecție, pentru că eu am blocat - și tot așa.

Dacă am putea, într-o zi, să respectăm toți toate regulile - de circulație, defensive și de bun-simț și să nu blocăm intersecțiile - în București, deși senzația e că întârzii, am avea marea surpriză că am circula mult, mult mai repede neblocând intersecțiile. În blocarea lor în zone aglomerate, de acolo apare marele blocaj. Doar dacă am respecta regula fermoarului când trebuie să intrăm de pe trei benzi pe două, dacă nu am bloca intersecțiile, dacă am respecta viteza, dacă nu ne-am mai duce pe linia de tramvai să intrăm în față...”, a mai explicat Titi Aur, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan.

Citește și: EXCLUSIV O tragedie pe autostradă, evitată la limită. Lecţia învăţată acum 40 de ani de Titi Aur, transformată în sfat pentru toţi şoferii