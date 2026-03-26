DCNews Stiri Tragedie pe DN 15D, județul Neamț: O manevră greșită a dus la moartea a patru persoane și rănirea altor trei
Data publicării: 11:07 26 Mar 2026

Tragedie pe DN 15D, județul Neamț: O manevră greșită a dus la moartea a patru persoane și rănirea altor trei
Autor: Tiberiu Vasile

Tragedie pe DN 15D, județul Neamț Accident în Neamț. Sursa FOTO: ISU Neamț

Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite miercuri seara pe DN 15D, în județul Neamț, după ce un șofer a efectuat o depășire neregulamentară.

Un grav accident pe DN 15D din județul Neamț s-a soldat miercuri seara cu patru victime decedate și trei persoane rănite, după ce un șofer a efectuat o depășire periculoasă într-o curbă, provocând un impact frontal între două autoturisme.

Depășire riscantă și coliziune devastatoare

Incidentul a avut loc pe un sector de drum cu curbă la dreapta. Conform polițiștilor, un bărbat de 38 de ani din Trifești care circula dinspre Dulcești către Horia a depășit pe linie continuă, intrând în plin în alt autoturism condus de un tânăr de 20 de ani din Văleni.

Impactul a fost violent. Ambele mașini au fost aruncate în afara drumului, iar unul dintre vehicule a lovit un copac și a luat foc. O femeie de 68 de ani a reușit să se autoevacueze înainte ca echipele de intervenție să ajungă, fiind luată de SAJ și dusă la spital. Alte două victime, o femeie și un sugar, au fost scoase de pompieri în stare de semiconștiență și duse la spital.

Patru victime decedate și trei răniți

În urma accidentului și incendiului, au murit ambii șoferi și două pasagere, de 27 și 39 de ani. Printre răniți se numără un sugar, o minoră de 17 ani și femeia de 68 de ani.

„Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconştienţă şi din cealaltă un sugar. Ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital. Celelalte patru persoane rămase încarcerate erau inconştiente. Pompierii au acţionat pentru scoaterea acestora din autoturisme. Din păcate, cele patru persoane prezentau semne incompatibile cu viaţa”, a declarat ISU Neamţ.

Circumstanțe tragice și coincidențe macabre

Șoferul nevinovat își aniversa ziua în ziua accidentului, în timp ce șoferul vinovat urma să o sărbătorească ziua următoare.

„Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a transmis IPJ Neamţ.

Intervenție rapidă și plan Roșu activat

La locul tragediei au sosit echipaje ISU Neamț de la Detașamentele Roman și Piatra-Neamț, împreună cu SMURD și SAJ. Pompierii au constatat că șase persoane erau încarcerate. În paralel cu salvarea victimelor, s-a intervenit pentru stingerea incendiului și pentru siguranța zonei, deconectând bateriile vehiculelor.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat după ce toate victimele au fost preluate.

Cercetări și anchetă în curs

Pentru a reconstrui cu exactitate dinamica accidentului, polițiștii au folosit echipamente speciale, inclusiv dispozitivul FARO 3D. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și posibilele răspunderi, potrivit România TV.

CITEȘTE ȘI: Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Starul turc Hakan Calhanoglu dezvăluie „secretul” fericirii în căsnicie înainte de meciul România - Turcia
Publicat acum 24 minute
PMB are 1272 de angajați. Ciprian Ciucu anunță că 30% vor fi dați afară. Mai multe instituții vor fi comasate
Publicat acum 32 minute
Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă
Publicat acum 42 minute
Sondaj privind unirea Republicii Moldova cu România: Ce ar vota moldovenii la referendum
Publicat acum 43 minute
Puterea recenziilor în ecommerce
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Petrolier turcesc, atacat cu drone în Marea Neagră
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Horoscop 26 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Unde ținem economiile, dilema momentului printre români. Greșeala care îți „topește” banii în valul inflaționist
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Răsturnare de situație chiar înainte de ședința de Guvern: OUG pe carburanți nu e pe agendă!
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 27: Iranul respinge negocierile, iar SUA și Israelul continuă atacurile. Tensiuni în Liban și Strâmtoarea Hormuz
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close