Tragedie pe DN 15D, județul Neamț: O manevră greșită a dus la moartea a patru persoane și rănirea altor trei

Un grav accident pe DN 15D din județul Neamț s-a soldat miercuri seara cu patru victime decedate și trei persoane rănite, după ce un șofer a efectuat o depășire periculoasă într-o curbă, provocând un impact frontal între două autoturisme.

Depășire riscantă și coliziune devastatoare

Incidentul a avut loc pe un sector de drum cu curbă la dreapta. Conform polițiștilor, un bărbat de 38 de ani din Trifești care circula dinspre Dulcești către Horia a depășit pe linie continuă, intrând în plin în alt autoturism condus de un tânăr de 20 de ani din Văleni.

Impactul a fost violent. Ambele mașini au fost aruncate în afara drumului, iar unul dintre vehicule a lovit un copac și a luat foc. O femeie de 68 de ani a reușit să se autoevacueze înainte ca echipele de intervenție să ajungă, fiind luată de SAJ și dusă la spital. Alte două victime, o femeie și un sugar, au fost scoase de pompieri în stare de semiconștiență și duse la spital.

Patru victime decedate și trei răniți

În urma accidentului și incendiului, au murit ambii șoferi și două pasagere, de 27 și 39 de ani. Printre răniți se numără un sugar, o minoră de 17 ani și femeia de 68 de ani.

„Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconştienţă şi din cealaltă un sugar. Ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital. Celelalte patru persoane rămase încarcerate erau inconştiente. Pompierii au acţionat pentru scoaterea acestora din autoturisme. Din păcate, cele patru persoane prezentau semne incompatibile cu viaţa”, a declarat ISU Neamţ.

Circumstanțe tragice și coincidențe macabre

Șoferul nevinovat își aniversa ziua în ziua accidentului, în timp ce șoferul vinovat urma să o sărbătorească ziua următoare.

„Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a transmis IPJ Neamţ.

Intervenție rapidă și plan Roșu activat

La locul tragediei au sosit echipaje ISU Neamț de la Detașamentele Roman și Piatra-Neamț, împreună cu SMURD și SAJ. Pompierii au constatat că șase persoane erau încarcerate. În paralel cu salvarea victimelor, s-a intervenit pentru stingerea incendiului și pentru siguranța zonei, deconectând bateriile vehiculelor.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat după ce toate victimele au fost preluate.

Cercetări și anchetă în curs

Pentru a reconstrui cu exactitate dinamica accidentului, polițiștii au folosit echipamente speciale, inclusiv dispozitivul FARO 3D. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și posibilele răspunderi, potrivit România TV.

