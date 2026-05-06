UE rescrie regulile pentru ITP: Parlamentul European a dat undă verde unor schimbări importante

Una dintre schimbările centrale permite efectuarea inspecției tehnice într-un alt stat membru decât cel în care mașina este înmatriculată, anunță promotor.ro. În această situație, șoferul primește un certificat temporar de conformitate, valabil șase luni, iar verificarea periodică rămâne în țara de înmatriculare.

Măsura este gândită pentru a facilita circulația în interiorul Uniunii Europene.

Mașinile vechi de peste 10 ani rămân la regula actuală

Eurodeputații au respins propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani și au menținut regula actuală a verificărilor la doi ani.

Argumentul principal este că nu există suficiente dovezi că o frecvență mai mare ar reduce semnificativ accidentele. În același timp, statele membre pot impune reguli mai stricte dacă doresc.

Siguranță și emisii, sub monitorizare extinsă

Noile prevederi actualizează inspecțiile pentru a include tehnologiile moderne ale mașinilor. Sistemele de siguranță, precum airbagurile și frânarea automată de urgență, vor fi verificate periodic.

De asemenea, vehiculele electrice și hibride vor avea controale dedicate, pe măsură ce devin tot mai prezente pe șosele.

Kilometraj verificat mai strict și reguli pentru rechemări

Pentru a reduce fraudarea kilometrajului, service-urile vor fi obligate să înregistreze citirile odometrului atunci când intervin asupra unui vehicul.

Producătorii vor introduce datele mașinilor conectate într-o bază de date națională. Sunt prevăzute excepții pentru firmele mici, mai ales în cazul reparațiilor de scurtă durată.

Mașinile rechemate în service și neconforme nu vor putea trece inspecția tehnică până la rezolvarea problemelor.

Teste suplimentare pentru poluare și reguli extinse

Eurodeputații susțin introducerea unor teste suplimentare pentru particule și oxizi de azot, însă aplicarea va fi decisă de fiecare stat membru.

Verificările tehnice vor deveni obligatorii și pentru motocicletele de peste 125 cmc, inclusiv cele electrice. În plus, controalele rutiere vor include testarea emisiilor și, unde este cazul, a nivelului de zgomot.

Textul adoptat intră acum în negocieri cu statele membre. Forma finală a legislației va fi stabilită în urma discuțiilor dintre Parlamentul European și Consiliul UE, instituția care reunește guvernele statelor membre.