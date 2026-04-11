Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a comentat, la DC News, un accident petrecut recent pe Autostrada Soarelui în care o persoană a murit iar, din informaţiile de la faţa locului, accidentul s-ar fi produs din cauza unei probleme tehnice a autoturismului care a ieşit în decor. În acest context, Titi Aur a atras atenţia asupra unor situaţii în care inspecţiile tehnice ale autovehiculelor sunt ‚fentate’ de către unii şoferi.

„Am văzut pe unii care împrumută roţi ca să se ducă să facă RAR-ul la maşină. Plătesc o taxă unuia care are o maşină bună, la fel, îi schimbă roţile şi se duce şi trece prin RAR şi apoi dă roţile înapoi. Am văzut şi anunţuri pe net cu chestia asta.

Oamenii fac tot felul de combinaţii ca să treacă: fie dau şpagă la atelierul care îl verifică – dar sunt din ce în ce mai puţini şi îşi asumă din ce în ce mai puţini riscul să facă asta. ITP-ul, în România, se face din ce în ce mai corect. Nu perfect, dar e din ce în ce mai corect. RAR-ul reuşeşte să facă paşi mari în direcţia corectă. Bineînţeles că lucrând cu atelierele din ţară mai există şi uscături, scăpări. Sunt unii care găsesc acele scăpări.

Vorbim de asumarea riscului de a merge cu o maşină neconformă din punct de vedere tehnic, pentru că cel de la volan spune ‚lasă că mă descurc eu, lasă că ştiu eu’”, a declarat Titi Aur.

„Eu am înţeles că dacă facem autostrăzi nu mai moare lumea în accidente. Iată că nu e chiar aşa: avem în jur de 40 de morţi pe an în accidente pe autostrăzile din România, la 1.200-1.300 km de autostradă. Danemarca are tot atâţi kilometri şi are 4 morţi pe an. Adică de zece ori mai mult, comparat cu Danemarca, având acelaşi număr de km de autostradă. (...) Însă la ei educaţia rutieră începe din grădiniţă şi ţine toată viaţa. La noi e zero: începe şi se termină foarte repede la şcoala de şoferi şi atunci avem astfel de situaţii”, a mai spus Titi Aur.