DCNews Stiri Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Data actualizării: 08:42 11 Apr 2026 | Data publicării: 08:41 11 Apr 2026

EXCLUSIV Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Autor: Mihai Ciobanu

Service auto. Foto: Pexels.com

Unii șoferi păcălesc inspecțiile tehnice și circulă cu mașini periculoase.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a comentat, la DC News, un accident petrecut recent pe Autostrada Soarelui în care o persoană a murit iar, din informaţiile de la faţa locului, accidentul s-ar fi produs din cauza unei probleme tehnice a autoturismului care a ieşit în decor. În acest context, Titi Aur a atras atenţia asupra unor situaţii în care inspecţiile tehnice ale autovehiculelor sunt ‚fentate’ de către unii şoferi.

„Am văzut pe unii care împrumută roţi ca să se ducă să facă RAR-ul la maşină. Plătesc o taxă unuia care are o maşină bună, la fel, îi schimbă roţile şi se duce şi trece prin RAR şi apoi dă roţile înapoi. Am văzut şi anunţuri pe net cu chestia asta. 

Oamenii fac tot felul de combinaţii ca să treacă: fie dau şpagă la atelierul care îl verifică – dar sunt din ce în ce mai puţini şi îşi asumă din ce în ce mai puţini riscul să facă asta. ITP-ul, în România, se face din ce în ce mai corect. Nu perfect, dar e din ce în ce mai corect. RAR-ul reuşeşte să facă paşi mari în direcţia corectă. Bineînţeles că lucrând cu atelierele din ţară mai există şi uscături, scăpări. Sunt unii care găsesc acele scăpări.

Vorbim de asumarea riscului de a merge cu o maşină neconformă din punct de vedere tehnic, pentru că cel de la volan spune ‚lasă că mă descurc eu, lasă că ştiu eu’”, a declarat Titi Aur.

Citiţi şi: București vs. Istanbul. Titi Aur arată un paradox cu traficul în cele două orașe / video

„Eu am înţeles că dacă facem autostrăzi nu mai moare lumea în accidente. Iată că nu e chiar aşa: avem în jur de 40 de morţi pe an în accidente pe autostrăzile din România, la 1.200-1.300 km de autostradă. Danemarca are tot atâţi kilometri şi are 4 morţi pe an. Adică de zece ori mai mult, comparat cu Danemarca, având acelaşi număr de km de autostradă. (...) Însă la ei educaţia rutieră începe din grădiniţă şi ţine toată viaţa. La noi e zero: începe şi se termină foarte repede la şcoala de şoferi şi atunci avem astfel de situaţii”, a mai spus Titi Aur.

Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028
Publicat acum 25 minute
Paștele 2026, marcat de scumpiri și bugete tot mai restrânse. Cât costă masa de sărbătoare
Publicat acum 41 minute
Horoscop 13-19 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 53 minute
Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Lucrarea Românii în „A Treia Europă”, disponibilă și în format eBook
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 2 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 5 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 3 ore si 54 minute
Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
